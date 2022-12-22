فلسطين.. أم الشهيد أحمد دراغمة تودع جثمانه في مشهد مؤثر (فيديو)

لم تتمالك والدة الشهيد أحمد دراغمة، الذي استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة نابلس، نفسها عند وداعه وبكت بحرقة بعدما رأته ممدًا في مستشفى (رفيديا) ببلدة طوباس.

وأظهرت فيديوهات الأم وهي تتمتم ثم يعلو صوتها “الله يرضى عليك يا أحمد. نيالك يا أحمد يا عريس. وين أروح من دونك يمّا؟”.

كانت والدة الشهيد تمني نفسها أن يجمعها الله مع أبنائها خلال رمضان المقبل، فابنها البكر أدهم معتقل لدى السلطات الإسرائيلية دون محاكمة.

وقالت الأم “كنت أنتظر أن يلتئم شملنا على مائدة الإفطار في رمضان القادم مع أدهم، لكن الآن كيف بدنا نجتمع بدون أحمد؟”.

أما والد الشهيد، الأسير المحرر عاطف دراغمة، فقد وقف عند رأس ابنه الشهيد وقبله وهو يحبس دموعه، وقال “عيوني والله أنت. الله يرضى عليك”.

الله يرضى عليك يابا … والد الشهيد أحمد دراغمة pic.twitter.com/VW2UvXnwpI — Malak 🖤𓂆 (@_malak_ashour_) December 21, 2022

وشيّع آلاف الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، الخميس، جثمان أحمد دراغمة التي قضى فجرًا برصاص الجيش الإسرائيلي.

وانطلق موكب تشييع جثمان دراغمة (23 عامًا) من أمام مستشفى طوباس التركي في بلدة طوباس وصولًا إلى منزل عائلته.

ورفع المشيّعون الأعلام الفلسطينية، وأطلقوا هتافات منددة بالانتهاكات الإسرائيلية.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى إدانة قتل الجيش الإسرائيلي اللاعب “دراغمة”.

كما دعا المؤسسات الحقوقية الدولية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها لـ”وقف الإعدامات الميدانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومعاقبة الجناة وتقديمهم للعدالة”.

والفجيعة لا تلغي فخرنا، وفخرنا لا يمحو الفجيعة…

عزاؤنا أنّك في فريق الرابحين يا حبيب… *والدا الشهيد أحمد دراغمة في اللحظات الأولى للّقاء الأخير

والد أحمد، عاطف دراغمة، أسير سابق أمضى ١٤ عاماً في معتقلات الصهيونازية ***الفيديو الثاني-والدة الشهيد pic.twitter.com/wzTy0C2SRi — Katia Nasser كاتيا ناصر (@katyushia2) December 22, 2022

وفجر الخميس، اقتحمت قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة منطقة قبر يوسف شرقي نابلس لتأمين وصول مستوطنين إلى القبر لأداء طقوس دينية.

وتسبب الاقتحام باندلاع مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي استخدم فيها الأخير الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.