تشيلي تعتزم رفع مستوى تمثيلها الرسمي في فلسطين إلى سفارة

أعلن رئيس تشيلي غابرييل بوريك، مساء أمس الأربعاء، أنّ بلاده سترفع في عهده مستوى تمثيلها في الأراضي الفلسطينية إلى سفارة، وذلك في كلمة ألقاها في حفل حضره أبناء الجالية الفلسطينية في العاصمة سانتياغو.

وقال بوريك إن “أحد القرارات التي اتخذناها في الحكومة، وأعتقد أننا لم نعلنه على الملأ -وأنا أخاطر بذلك الآن- هو أننا سنرفع مستوى تمثيلنا الرسمي في فلسطين، من قائم بالأعمال حاليًا إلى سفارة سنفتتحها في عهد حكومتنا”.

ولتشيلي حاليًا مكتب تمثيلي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، افتُتح في أبريل/نيسان 1998، أما فلسطين فلديها سفارة في سانتياغو.

وفي 2011، اعترفت تشيلي بفلسطين دولة، ثم أيّدت انضمامها إلى اليونسكو.

ونظّم الفلسطينيون في تشيلي مرارًا تظاهرات حاشدة احتجاجًا على عمليات عسكرية إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وفي كلمته، شدّد بوريك على أن الفلسطينيين “شعب موجود ويقاوم وله تاريخ”.

وتربط بين الشعبين التشيلي والفلسطيني علاقات وثيقة منذ بدأ الفلسطينيون بالهجرة إلى البلد الواقع في غرب أمريكا اللاتينية في القرن العشرين، وتزيد أعداد الفلسطينيين في تشيلي حاليًا عن 300 ألف شخص، لتكون بذلك هذه الجالية العربية الأكبر خارج الشرق الأوسط.

Israel destruye 12 edificios habitados por Palestinos, en territorio Palestino!!!! donde el ejército israelí tiene prohibida la entrada por tratados internacionales. ¿Hasta cuando el mundo permitirá que Israel humille y violente al pueblo palestino? https://t.co/NwgKlaDa0X — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) July 22, 2019

ويتعايش أبناء هذه الجالية مع مجتمع يهودي مؤثّر يبلغ عدد أفراده حوالي 30 ألف شخص.

ويتركّز الفلسطينيون في تشيلي بشكل أساسي في قطاعي التجارة وصناعة النسيج، كذلك فإن التشيليين المتحدّرين من أصول فلسطينية انخرطوا بنجاح في السياسة.

وفي تشيلي نادٍ لكرة القدم يدعى بالستينو (فلسطيني) أسّسه مهاجرون عرب، في 1920، ويتابع مبارياته اليوم آلاف المشجّعين في الأراضي الفلسطينية.