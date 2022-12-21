شقيق الأسير ناصر أبو حميد يروي للجزيرة مباشر اللحظات الأخيرة لأخيه قبل استشهاده (فيديو)

قال باسل، شقيق الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد الذي استشهد الثلاثاء بعد أشهر من المعاناة من الإهمال الطبي في سجون الاحتلال بعد تشخيص إصابته بسرطان الرئة، إن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ترفض حتى الآن تسليم جثمانه للعائلة.

وأوضح في حوار مع (المسائية) على الجزيرة مباشر “طرقنا جميع الأبواب وناشدنا جميع المسؤولين، وقالوا لنا إنهم يعملون على الموضوع على أعلى المستويات (الجامعة العربية والأمم المتحدة وغيرها من المظمات الدولية)، ولا شيء رسميا حتى الآن”.

وفجر الثلاثاء، أعلنت هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان “استشهاد الأسير أبو حميد (50 عاما) في مستشفى أساف هروفيه الإسرائيلي نتيجة الإهمال الطبي”.

اكتشاف المرض

وأوضح باسل أنه “قبل عام ونصف من الآن، اكتُشف لدى ناصر مرض السرطان في الرئة وهو في مرحلة متأخرة، وذلك نتيجة إهمال متعمد من إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية”، مشيرا إلى وجود سياسة ثابتة لدى سلطات الاحتلال في المماطلة بعمليات العلاج للأسرى.

وتابع “لو كان الاحتلال معنيا بحياة شقيقي لعالجه قبل أن ينتشر المرض الخبيث في جسده، لكن هذا هو حال ناصر وأسرى كثر استشهدوا نتيجة الاهمال الطبي”.

وكان ناصر قال في رسالة بعد اشتداد مرضه في سبتمبر/أيلول الماضي “أنا ذاهب إلى نهاية الطريق ولكن مطمئن وواثق بأنني أولا فلسطيني، وتارك خلفي شعبا عظيما لن ينسى قضيتي وقضية الأسرى”.

وأضاف “أنحني إجلالا وإكبارا لكل أبناء شعبنا الفلسطيني الصابر”.

واختتم أبو حميد رسالته قائلا “أنا مش زعلان من نهاية الطريق، لأنه في نهاية الطريق أنا بودّع شعب بطل عظيم حتى ألتحق بقافلة شهداء فلسطين، وجزء كبير منهم رفاق دربي، وأنا سعيد بلقائهم”.

اللحظة الأخيرة

وأوضح باسل أنه سُمح لجميع أفراد العائلة بزيارة ناصر قبل يوم من وفاته، مشيرا إلى أنهم أدركوا أن ناصر يعيش آخر أيامه “حيث لا تقوم قوات الاحتلال بشيء إنساني، إنما هي خطوة لتظهر بوجه جيد أمام المنظمات الدولية والإنسانية”.

وأضاف “كان ناصر في حالة صعبة للغاية، عيناه مفتوحتان وجسده هزيل، لكنه أبدى رباطة جأش، وأوصل رسالة لنا ألا نسلّم الراية، وأنه سينضم إلى قافلة شهداء سبقوه وشهداء سيأتون من بعده”.

وتابع “تمكنا من وداعه، وتلونا آيات من القرآن الكريم، رغم وجود مكثف لقوات الاحتلال في محيطنا”.

وأبو حميد من مخيم الأمعري قرب رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد 7 مرات و50 عاما إضافية بتهمة المشاركة في تأسيس كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح، وتنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي.