شاهد: جندي إسرائيلي يعدم شابا فلسطينيا بالرصاص من المسافة صفر

استشهد شاب فلسطيني عقب إطلاق جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه من المسافة صفر شمالي الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، أن هيئة الشؤون المدنية (جهة التواصل الرسمية مع إسرائيل) أبلغتها باستشهاد مواطن عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، في حوارة جنوب نابلس.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت في وقت سابق الجمعة، إن الجنود الإسرائيليين “أطلقوا النار على الفلسطيني في حوارة بعد طعن جنديين إسرائيليين”.

وأضافت أن الجنديين “أصيبا بجروح طفيفة بعد طعنهما”، فيما لم تذكر مصير الفلسطيني الذي أُطلق عليه النار.

وأظهر فيديو توثيقي التقط من المكان، بأن جنديًا إسرائيليًا أطلق الرصاص الحي على الشاب عديلي وسط حوارة من نقطة الصفر، بعد عراك بالأيدي بينهما.

لحظات فظيعة. لحظة إعدام جندي اسرائيلي لشاب فلسطيني قرب حاجز حوارة في نابلس. يارب انتقام قريب pic.twitter.com/ZBwKpzMz78 — Hanzala (@Hanzpal2) December 2, 2022

من جانبها قالت جمعية “الهلال الأحمر” الفلسطيني في بيان سابق اليوم، إن الجيش الإسرائيلي “منع سيارة الإسعاف التابعة له من الوصول إلى المصاب”.

وأضافت “تم إطلاق نار على شخص في (بلدة) حُوارة، وسيارة إسعاف الهلال الأحمر كانت في الموقع، ومنعها جيش الاحتلال من الاقتراب من المصاب”.

وقالت رئاسة السلطة الفلسطينية إن “إعدام الشاب مفلح جريمة بشعة تستوجب توفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا الأعزل”.

وكتب حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في تغريدة “اغتيال بدم بارد لمواطن فلسطيني في حوارة”، وأرفق التغريدة بشريط فيديو يوثق عملية القتل.

اغتيال بدم بارد لمواطن فلسطيني في حواره cold blooded assassination to a Palestinian citizen in Howara pic.twitter.com/W1arp0Grk5 — حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) December 2, 2022

الفصائل تدين

وأعربت حركة “فتح” في بيان عن “إدانتها لجريمة إعدام الشاب على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي معتبرة إياها “تعبير عن سياسة حكومة الفاشيين الجديدة في إسرائيل”.

من جهتها قالت حركة حماس في بيان إن “الجريمة الإسرائيلية بإعدام شاب بدم بارد في حوارة قضاء نابلس، تعكس السلوك العدواني والفاشي للاحتلال وجيشه”.

فيما أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن “مشهد الإعدام بدم بارد في نابلس على مرأى من العالم هي جريمة حرب كاملة الأركان تثبت مرة تلو الأخرى حجم الإجرام الذي يمارسه الاحتلال”.

9 شهداء في 4 أيام

والفلسطيني الذي استشهد الجمعة هو التاسع منذ الثلاثاء في الضفة الغربية، واستشهد معظم هؤلاء في اشتباكات أو مداهمات للقوات الإسرائيلية.

وأثار التصعيد الأخير لأعمال العنف قلق المجتمع الدولي.

وحذّر مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند، الاثنين، من أن الوضع في الضفة الغربية “وصل إلى نقطة الغليان”.

واستشهد ما لا يقل عن 145 فلسطينيًا وقتل 26 إسرائيليًا هذا العام في جميع أنحاء الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967 وإسرائيل ومدينة القدس.