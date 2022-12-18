فلسطين|فرنسا

السلطات الإسرائيلية ترحّل المحامي صلاح حموري إلى فرنسا

المحامي الفلسطيني صلاح حموري ووالدته (رويترز)
18/12/2022-|آخر تحديث: 18/12/202211:12 AM (مكة المكرمة)

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، الأسير المقدسي صلاح حموري إلى فرنسا بعد أن استمر اعتقاله إداريا 9 أشهر، وأُبقي رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين دون محاكمة.

وأعلنت سلطات الاحتلال أنها رحّلت، صباح الأحد، المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري الذي كان محتجزا من دون تهمة رسمية في سجن إسرائيلي منذ مارس/آذار.

وقالت وزارة الداخلية الإسرائيلية في بيان إن صلاح حموري “تم ترحيله صباح اليوم الأحد إلى فرنسا بعد قرار وزيرة الداخلية الإسرائيلية سحب تصريح إقامته”.

وحُكم على حموري، في مارس الماضي، بالاعتقال الإداري لمدة 3 أشهر، وهو إجراء مثير للجدل يسمح لإسرائيل بسجن أشخاص من دون توجيه أي تهمة رسمية إليهم.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، صدّق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ووزير القضاء الإسرائيلي على قرار سحب هوية حموري وحرمانه من الإقامة في القدس بحجة “خرق الولاء” لدولة الاحتلال، كما أبعدت سلطات الاحتلال زوجته عن مدينة القدس.

لكن قرار ترحيله أرجئ بعد سلسلة من الجلسات أمام القضاء العسكري طعن خلالها محاموه بقراري ترحيله وإلغاء وضعه بصفته مقيما في القدس الشرقية.

وصلاح حموري مولود في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها، وهو لا يحمل الجنسية الإسرائيلية بل تصريح إقامة ألغته السلطات الإسرائيلية في قرار اعترض عليه.

صلاح حموري

وصلاح حموري محام ومدافع عن حقوق الإنسان، وكان أحد موظفي مؤسسة (الضمير) لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ووالدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس التي وُلِد وعاش فيها.

وهو متزوج من فرنسية وأب لطفلين، تعرّض لحملة ممنهجة ضده من قِبل سلطات الاحتلال، بدءا من اعتقاله الإداري والتعسفي والتجسس على هاتفه ومراقبته ووصولا إلى سحب إقامته المقدسية.

واعتُقل صلاح حموري بين عامي 2005 و2011، وأُفرِج عنه عام 2011 قبيل انتهاء مدة عقوبته في إطار صفقة الجندي شاليط.

وفي 17 أكتوبر عام 2021، ألغت وزارة الداخلية الإسرائيلية إقامة حموري بذريعة “خرق الولاء” لإسرائيل، وهي خطوة أفضت إلى ترحيله من القدس المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن إبعاد الأسير حموري عن مدينته القدس تشريع احتلالي جديد لطرد فلسطينيين آخرين عن العاصمة الفلسطينية المحتلة، وهو امتداد لسلسلة قوانين وسياسات عنصرية سنّتها سلطات الاحتلال منذ عام 1967، لتقليص الوجود الفلسطيني في المدينة وتحقيق أغلبية يهودية.

المصدر : الفرنسية + وكالة الأنباء الفلسطينية