نادي الأسير: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 6 آلاف فلسطيني منذ مطلع العام الجاري

قال نادي الأسير الفلسطيني، الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 6 آلاف فلسطيني منذ مطلع العام الجاري.

وأضاف النادي في بيان أن نحو 6000 حالة اعتقال سُجلت منذ مطلع العام على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي. ويشمل العدد فلسطينيين اعتُقِلوا ثم أُفرِج عنهم بعد التحقيق معهم أو انتهاء فترة حكمهم.

وذكر البيان أن من بين المعتقلين 141 من النساء، و739 طفلا، مشيرا إلى أن “أعلى حالات الاعتقال سُجلت في مدينة القدس وبلغت نحو 2700 حالة”.

ولفت نادي الأسير إلى “إصدار نحو 1829 أمر اعتقال إداري منذ بداية العام”. والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود “ملف سري” للمعتقل دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 أشهر قابلة للتجديد مرات عديدة.

وتابع النادي في بيانه “عمليات الاعتقال الإداري، من حيث المعطيات الراهنة، هي الأخطر مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، حيث كانت أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداري خلال شهر أغسطس/آب 2022، إذ بلغت 272 أمرا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول إلى أكثر من 820”.

ووفقا لبيان نادي الأسير، فإن العام الجاري “هو الأشد تنكيلا بالمعتقلين وعائلاتهم مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، خاصة مع استمرار تنفيذ عمليات الإعدام الميدانية، وتصاعد أعداد الجرحى المعتقلين، سواء من تم اعتقالهم بعد إطلاق النار عليهم مباشرة، أو بعد فترات من إصابتهم”.

ويبلغ عدد الفلسطينيين المعتقلين في سجون إسرائيل 4700، بينهم 32 أسيرة ونحو 820 معتقلا إداريا، وفق معطيات مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

"مسلخ وعذابات مستمرة".. الأسير الفلسطيني المحرر #مهند_كميل يكشف معاناة الأسرى في سجون الاحتلال pic.twitter.com/ydd91FmlVH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 17, 2022

تأخير الخروج إلى المحاكم

وعلى صعيد ذي صلة، أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، مساء الثلاثاء، بأن قرارا وطنيا عاما للحركة الأسيرة في كافة سجون الاحتلال الإسرائيلي بتأخير الخروج الأربعاء إلى بوسطة المحاكم تضامنا مع الأسرى في سجن “عوفر”.

وكان سجانو الاحتلال قد اعتدوا على عدد من الأسرى داخل غرف الانتظار أثناء نقلهم إلى محكمة “عوفر” العسكرية ورشوهم بالغاز.

وبالإضافة إلى تأخير الخروج إلى المحاكم، قرر الأسرى عدم دخول غرفهم إلا إذا أعيد المعتقلون الذين تعرضوا للاعتداء إليها، وذلك بعد نقلهم إلى العزل.