إعلام إسرائيلي: عملية دهس في بئر السبع وإحباط محاولة تفجير حافلة بالنقب (فيديو)

قالت هيئة البث الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، إن طالبًا يبلغ من العمر 18 تعرض لعملية دهس بسيارة في منطقة بئر السبع جنوبي إسرائيل، فيما يُعتقد أنه هجوم متعمد.

وبحسب الهيئة، صعد السائق بسيارته على الرصيف ودهس طالبًا في المدرسة الثانوية الفنية للقوات الجوية الإسرائيلية كان يرتدي زيه الرسمي، وأصابه بجروح وُصفت بالمتوسطة قبل أن يهرب.

תיעוד האירוע בבאר שבע. מתחזקת הערכה שמדובר בפיגוע@Itsik_zuarets pic.twitter.com/wpR28id3LK — כאן חדשות (@kann_news) November 24, 2022

ولاحقًا تم القبض على المنفذ على بعد 100 متر من مكان الحادث واقتيد للاستجواب، وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقًا فيما تشتبه بأنه “هجوم إرهابي”.

وقال قائد شرطة منطقة بئر السبع “نفهم الآن أن عملية الدهس تمت عن قصد”.

לוחמי יס"מ עצרו תושב רמאללה בן 18 כשהוא נוהג ברכב שגנב בפתח תקווה | תיעוד רגעי התפיסה

(אורלי אלקלעי) pic.twitter.com/ESIpc6moAM — כאן חדשות (@kann_news) November 24, 2022

محاولة تفجير حافة بالنقب

في السياق، ذكر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أنه أحبط محاولة لتفجير عبوة ناسفة داخل حافلة في منطقة النقب، وفق هيئة البث الإسرائيلي.

وأفاد بأن العملية خطط لتنفيذها الشاب فتحي زياد زقوت (31 عاما) من غزة، “والذي جنده تنظيم الجهاد الإسلامي مستغلًا تصريح عمله داخل إسرائيل”، بحسب ما جاء في لائحة الاتهام، وفق الهيئة الإسرائيلية.

إحباط محاولة لتفجير عبوة ناسفة بحافلة في النقب https://t.co/P0RSnVTAIw — مكان الأخبار (@News_Makan) November 24, 2022

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن تل أبيب ستدرس خطواتها المستقبلية حيال خروج العمال من القطاع المحاصر.

وأمس الأربعاء، قُتل إسرائيلي وأصيب 19 آخرون بجروح جراء تفجيرين داخل محطتين متقاربتين للحافلات في القدس الغربية، ووُصفت حالة 4 من الجرحى بالحرجة.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن الانفجارين. لكن مسؤولين أمنيين وسياسيين إسرائيليين وصفوا الحادثين بأنهما تطور خطير للغاية.