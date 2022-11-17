المطران عطا الله حنا: استهداف إسرائيلي غير مسبوق للفلسطينيين والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس (فيديو)

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة الروم الأرثوذكس في القدس، إن الفلسطينيين يتعرضون لسياسات عنصرية قمعية ظالمة، وإن هناك استهدافًا غير مسبوق للمقدسات والأحياء المقدسية، ولكل ما هو فلسطيني إسلامي ومسيحي.

وأضاف في حديث مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، الأربعاء “نشهد ومنذ فترة طويلة سلسلة من الاعتقالات في مدينة القدس، واستهداف لشبابنا في محاولة تهدف إلى كسر إرادة المقدسيين والنيل من معنوياتهم”.

وأشار إلى أن الاعتقالات ليست فقط مرتبطة بالقدس، بل في كل مناطق فلسطين، وقال “الاحتلال يلاحق الشباب، ويريدنا أن نكون صامتين مكتوفي الأيدي مقابل ما يرتكب بحقنا. سياسة الترهيب والتهديد”.

وأكد أن “لا الاعتقالات ولا أي سياسات أخرى قادرة على أن تنال من عزيمتنا”.





حالة استهداف غير مسبوقة

وأشار المطران إلى حالة استهداف غير مسبوقة في القدس والمدن الفلسطينية الأخرى، حيث تجريم أمور مثل رفع الأعلام الفلسطينية، ومنع أي نشاط في القدس يحمل الطابع الوطني الفلسطيني.

واستنكر معاملة الاحتلال لهم كضيوف، وقال “نحن أصحاب الأرض، هذه مدينتنا وهذه عاصمتنا وهذه مقدستانا ونحن لم نأت من أي مكان بالعالم. نحن أصيلون بانتمائنا إلى هنا”.

وختم بقوله “حتى بموسم الزيتون، لم يسلم الفلسطينيون من اعتداء قوات الاحتلال، حيث يمارس التضييق عليهم في حياتهم اليومية”.

هدم المنازل

وهدمت البلدية الإسرائيلية بالقدس، الأربعاء، منزلين لعائلتين فلسطينيتين في القدس الشرقية بزعم “البناء غير المرخص”.

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن الاحتلال يقيد البناء الفلسطيني في القدس الشرقية من خلال فرض قيود واسعة على رخص البناء.

وبالمقابل فإنها تشير إلى تصعيد كبير في رخص البناء الممنوحة لإقامة مستوطنات إسرائيلية على أراضي المدينة.