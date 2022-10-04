شاهد: فرحة وبكاء هستيري لفلسطيني رُزق بطفلة بعد انتظار 11 عاما

عاش مواطن فلسطيني من غزة لحظات فرح وبكاء هستيري بعدما رُزق بطفلة انتظرها 11 عامًا.

ويُظهر مقطع فيديو وثقه الصحفي عمرو طبش لحظة وصول خبر نجاح ولادة زوجة المواطن الفلسطيني خليل أبو مراحيل، وقدوم طفلته في أحد مستشفيات قطاع غزة.

واحتضن الأب والدته وهو يبكي بحرارة ثم سجد لله شكرًا، واستمر في حالة من البكاء فرحًا بطفلته.

وفي مشهد آخر، اقترب الأب من طفلته وتأمّل ملامحها بتأثر كبير، وكأنه لا يصدّق ما لا يراه.

وطغت حالة الفرح الممزوجة بالدموع على وجوه الحاضرين الذين بكوا فرحًا، وعمّت الزغاريد أرجاء المستشفى.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تداول ناشطون صورًا لحفل أقامه أبو مراحيل فرحًا بقدوم طفلته، تُظهر جمعًا كبيرًا من الأهالي يحيطون به لمشاركته فرحته.