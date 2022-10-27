هكذا تضامنت جماهير نادي سلتيك الاسكتلندي مع فلسطين ونابلس (فيديو)

تضامن جمهور نادي سيلتيك الاسكتلندي مع فلسطين، خلال مواجهة الفريق مع شاختار دونيتسك الأوكراني، الثلاثاء، ضمن دوري أبطال أوربا.

وعاد الجمهور الاسكتلندي ليرفع العلم الفلسطيني رغم تغريمه سابقًا بسبب الأمر نفسه خلال مباراة مع “هبوعيل بئر السبع” الإسرائيلي عام 2016.

كما رفعت الجماهير لافتة كُتب عليها “تضامن، نابلس، فلسطين حرة”.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس مرات عدة خلال الأيام الماضية، وأوقعت العديد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

وكان شاختار دونيتسك قد فرض التعادل 1-1 على مضيفه سلتيك ليحافظ الفريق الأوكراني على آماله في بلوغ مرحلة خروج المغلوب.

ويعرف عن الاسكتلنديين بصورة عامة تضامنهم مع أي شعب يعتقدون أنه مضطهد ويقفون مع جميع مطالب الشعوب التي يظنون أنها محقة.

وفي وقت سابق أظهر الشعب الاسكتلندي دعمه لشعب جنوب أفريقيا ضد التطهير العرقي ومع شعب الباسك المطالب باستقلاله عن إسبانيا، كما تضامن مع إقليم كتالونيا الذي يحاول الانفصال عن إسبانيا.

وكان مشجعون من سلتيك رفعوا لافتات في إحدى المباريات ترحب باللاجئين خاصة السوريين، وكتبوا عليها “أهلًا باللاجئين، النادي الذي أسسه المهاجرون”.