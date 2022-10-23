والد الشهيد تامر الكيلاني يكشف للجزيرة مباشر تفاصيل آخر مكالمة مع ابنه (فيديو)

قال سفيان كيلاني، والد الشهيد تامر الذي اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر زرع عبوة ناسفة، الأحد، إن نجله ظل مطاردًا لشهرين وقد اختار طريقه لمقاومة الاحتلال عن وعي، على حد تعبيره.

وروى للجزيرة مباشر تفاصيل آخر مكالمة مع ابنه في الليلة السابقة لاستشهاده، حيث دعا سفيان ولده إلى تسليم نفسه، إلا أن تامر رفض وأصر على إكمال طريقه.

وقال تامر عندما تحدث إليه والده وذكّره بأنه متزوج وتنتظره حياة “هذا طريق فرض عليّ وسأبقى أسير به”.

لحظة اغتيال #الشهيد الفلسطيني #تامر_الكيلاني -القيادي في مجموعة "عرين الأسود"- بتفجير دراجة مفخّخة أثناء مروره بأحد شوارع البلدة القديمة في #نابلس pic.twitter.com/sSp8aDBopT — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 23, 2022

وأكد الأب أن تامر كان شخصًا واعيًا ويدرك ما يفعله، “هو ليس شاب طائش بل حكيم وقرارته محسوبة.. وكان حنونًا على كل العائلة”.

وفجر الأحد، أعلنت “عرين الأسود”، وهي مجموعة فلسطينية مسلّحة تنشط في البلدة القديمة بنابلس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتال الكيلاني وأنه أحد عناصرها.

وقالت المجموعة، في بيان، “نعدكم بكشف تفاصيل عملية الاغتيال والرد على الاحتلال برد قاس”، وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، أن “اغتيال الشهيد الكيلاني جريمة حرب تتحمل حكومة الاحتلال مسؤوليتها”.

ووفقًا لسفيان، فقد سجن تامر الذي لم يكن يبيت في منزله في الأيام الأخيرة، 3 مرات بمجموع 9 أعوام، وأصيب مرتين وطلب الشهادة ثم نالها.

ودعا الأب الشباب إلى البقاء على النهج نفسه الذي سار عليه ابنه تامر، مثمنًا عملهم “وقتالهم في سبيل الله، وليس تحت راية مسؤولين إنما راية الجهاد”، على حد قوله.

وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلنت “عرين الأسود” أنها نفّذت عمليات ضد أهداف إسرائيلية، أدت إحداها إلى مقتل جندي وإصابة آخرين، ردًا على اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

ومنذ ذلك الحين تعيش مدينة نابلس ومخيماتها تحت حصار مشدد يفرضه الجيش الإسرائيلي.