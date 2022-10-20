والدة الشهيد عدي التميمي تكشف عن وعد قطعه لها ابنها قبل استشهاده (فيديو)

عبّرت والدة الفلسطيني عدي التميمي الذي استشهد برصاص القوات الإسرائيلية مساء الأربعاء، عن فخرها بابنها وقالت إنها تحمد الله على نيله الشهادة.

وأوضحت خلال حديث من بيت عزائه في بلدة سلوان الخميس “كنت قلقة عليه الفترة الماضية، لكن مع ذلك كان قلبي مرتاحا ولا أعلم سبب ذلك، استودعته لرب العالمين بأن يتولاه ويكون معه”.

وتابعت والدة الشهيد، التي فرض عليها الاحتلال الحبس المنزل “ولدي سار على درب ربنا، وكانت خاتمة ذلك بأن نال الشهادة بحمد الله”.

وتحدثت عن وعد قطعه ابنها الشهيد بإرسالها في رحلة عمرة إلى الديار المقدسة، وقالت “كان قد نوى وحلف يمينا أنه إذا تيسّرت معه الأمور خلال هذين الشهرين، بأن أؤدي العمرة، وقد وصلتني العمرة الآن الحمد لله”.

"كان واعدني يطلعني عمرة وانا وصلتني العمرة خلص" ..والدة الشهيد المقدسي عدي التميمي خلال حديثها من بيت عزائه في بلدة سلوان حيث تقضي الحبس المنزلي المفروض عليها من قبل الاحتلال pic.twitter.com/M7NfrW5CFl — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 20, 2022

وتابعت “كان دائما يحب مساعدتي في البيت، وفي فترة ما حدثت تغيرات على حالتي الصحية، فأخذ إجازة من عمله لكي يساعدني”.

وختمت بقولها “لم يكن ينام الليل، حتى لا تذهب عليه صلاة الفجر، ويؤديها على وقتها، فيصليها ويقرأ القرآن. أدعو الله أن يرحم الشهداء، ويفك قيد الأسرى، يا رب كل السجناء صغيرهم وكبيرهم، لأني شعرت بهم وبألمهم، وأن يمنّ بالإفراج على المسلمين جميعاً”.

واستشهد التميمي بعد تنفيذه عملية إطلاق نار عند مدخل مستوطنة “معاليه أدوميم”، شرقي القدس.

وقالت سلطات الاحتلال إن التميمي (22 عاما)، أصاب حارس أمن إسرائيليا.

وأشارت شرطة الاحتلال إلى أن التميمي كان أطلق النار قبل 10 أيام على جنود وحراس إسرائيليين في حاجز بمدخل مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين شمالي القدس، ما أدى إلى مقتل مجندة وإصابة فردي أمن.