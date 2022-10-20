مسيرات ومواجهات ودعوات لإضراب شامل بعد استشهاد عدي التميمي.. والرئاسة الفلسطينية: حصار نابلس “إعلان حرب” (فيديو)

أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن اليوم الخميس سيكون يوم إضراب شامل “حدادا على روح الشهيد عدي التميمي، وتنديدا بجرائم الاحتلال (الإسرائيلي)”.

ودعت الحركة، في بيان، مساء الأربعاء، إلى “تصعيد المواجهات على كافة نقاط التماس في محافظات الوطن، وفاء للشهداء، وتأكيدا على نهج النضال والكفاح الوطني”.

وخرج عشرات الشباب الفلسطينيين، مساء الأربعاء، في مسيرات عفوية جابت شوارع مدن رام الله وجنين وبيت لحم ومخيم شعفاط، حيث نددوا باستشهاد التميمي وطالبوا بالرد.

تغطية صحفية: "مسيرة وهتافات غاضبة في رام الله". pic.twitter.com/PqmVnKz5OD — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 19, 2022

كما اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في البيرة برام الله، وكذلك في بلدتي العيساوية وسلوان بالقدس، بعد استشهاد التميمي.

تغطية صحفية: "فيديو من مواجهات الليلة في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة". pic.twitter.com/HAYALEq57Z — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 19, 2022

كما أعلن اتحاد المعلمين الفلسطينيين أن الخميس سيكون إضرابا شاملا في جميع المدارس والمديريات ووزارة التربية والتعليم، حدادا على روح التميمي، واستجابة لدعوات الإضراب الشامل.

ومساء الأربعاء، استشهد الفلسطيني عدي التميمي (22 عاما) برصاص حراس أمن إسرائيليين عند مدخل مستوطنة (معاليه أدوميم) قرب القدس، عقب إطلاقه النار على أحدهما، بعد 11 يوما من عمليات تمشيط إسرائيلية واسعة بحثا عنه.

وردا على اعتداءات إسرائيلية متواصلة، فتح التميمي في 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري النار على حاجز شعفاط العسكري، فقتل مجندة إسرائيلية وأصاب آخر بجروح، قبل أن يلوذ بالفرار.

قاوم حتى اللحظة الأخيرة.. استشهاد منفذ عملية شعفاط بعد اشتباكه مع جنود الاحتلال#عدي_التميمي pic.twitter.com/M7XayvNWtW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 19, 2022

“إعلان حرب شاملة”

من جهتها، قالت الرئاسة الفلسطينية، الأربعاء، إن حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي محافظة نابلس واقتحام المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي “بمثابة إعلان حرب شاملة على الشعب الفلسطيني وقيادته”.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان، أن “استمرار هذه السياسة الطائشة وغير المسؤولة خلق مناخا لزيادة التوتر وانفجار الأوضاع، وهو ما حذرنا منه طويلا”.

وحذر من أن “هذه السياسة لن تجلب الأمن والاستقرار، بل تدفع الأمور نحو وضع خطير، والشعب الفلسطيني لن يقبل باستمرار الاحتلال بأي شكل من الأشكال”.

وتابع “الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتابع عن كثب ما يجري من حصار لنابلس واقتحامات للمدن والقرى وقتل للأطفال، ويحذّر الجميع من مغبة هذه السياسة الإسرائيلية”.

ولليوم التاسع على التوالي، تعيش مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة ومخيماتها تحت حصار مشدد فرضه الجيش الإسرائيلي عقب مقتل أحد جنوده الأسبوع الماضي.

​​​​​​​وفي 12 أكتوبر الجاري، أعلنت جماعة “عرين الأسود” تنفيذها 5 عمليات إطلاق نار ضد أهداف إسرائيلية أسفرت عن مقتل جندي وإصابة آخرين، وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

وظهرت المجموعة علنًا في عرضٍ عسكريّ بالبلدة القديمة في نابلس، مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، وينتمي أفرادها لمختلف الفصائل الفلسطينية.