قوات الاحتلال الإسرائيلي تستولي على دراجة طفل فلسطيني (فيديو)

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، على دراجة هوائية انتزعتها من طفل فلسطيني في مدينة الخليل.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن قوات الاحتلال استولت على الدراجة ومنعت الأطفال من اللعب بها في حارة جابر جنوبي الخليل.

وبعد الاستيلاء على دراجة الطفل، ألقى جندي إسرائيلي بها في حاوية القمامة.

مقطع يوثق مصادرة قوات الاحتلال الإسرائيلي دراجة هوائية كان يلعب بها أحد الأطفال الفلسطينيين.. ألقى جنود الاحتلال بالدراجة في القمامة المكان | حارة جابر في #الخليل – #فلسطين pic.twitter.com/A6ohkV0tLW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 18, 2022

وتتبع قوات الاحتلال سياسة التضييق على الأطفال الفلسطينيين، بالمخالفة للأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.

وحتى في المحاكم الإسرائيلية، يتم إصدار أحكام قاسية وغير مسبوقة بحق الأطفال المعتقلين.

ووفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، يُقدَّر عدد الأطفال الذين اعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 بأكثر من 50 ألف طفل فلسطيني، ذكورا وإناثا.