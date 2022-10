“رويترز” تسحب جائزة دولية من صحفية فلسطينية بدعوى “معاداة السامية”

أعلنت مؤسسة تومسون رويترز عن سحب جائزة “كورت شورك” للصحافة الدولية من الصحفية الفلسطينية شذى حماد، بعد أيام قليلة من منحها إياها، بعد تحريض إسرائيلي ضدها بدعوى “معاداة السامية”.

وأصدرت مؤسسة تومسون رويترز في لندن بيانًا، الثلاثاء، أعلنت فيه عن سحب الجائزة من الصحفية شذى عن فئة “المراسل المحلّي”.

وجاء في البيان “اتخذت مؤسسة تومسون رويترز وصندوق كورت شورك التذكاري اليوم القرار الصعب، بسحب جائزة الصحافة الممنوحة للصحفية الفلسطينية المقيمة في الضفة الغربية، شذى حماد”.

وقالت المؤسسة إنه تم اتخاذ القرار في أعقاب “اكتشاف منشور على وسائل التواصل الاجتماعي على حساب حماد في فيسبوك، يوحي بتأييد أيديولوجية هتلر، في عام 2014”.

وتحدثت المؤسسة عن منشور كتبته الصحفية يعود إلى عام 2014 أيضًا، وقالت إن شذى استخدمت فيه “لغة متطرفة معادية للسامية”.

ووصفت المؤسسة وصندوق كورت شوك التذكاري منشورات حمّاد بـ”خطاب الكراهية”، وقالت إنهما اضطرتا لاتخاذ هذه الخطوة “من أجل حماية نزاهة جوائز كورت شورك”.

— Thomson Reuters Foundation (@TRF) October 18, 2022