الشيخ ناجح بكيرات للجزيرة مباشر: هناك ضرورة لمخطط عربي إسلامي لإنهاء الاحتلال (فيديو)

دعا نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ ناجح بكيرات، دول العالم الإسلامي والعربي للاجتماع على مخطط لإنهاء الاحتلال، وذلك بالتزامن مع الانتهاكات المستمرة في القدس المحتلة والاقتحامات المتكررة في المسجد الأقصى.

وقال في حوار مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، الأربعاء، إن الاحتلال يسخر كل روافده السياسية والأمنية والقانونية لتغيير الواقع في المسجد الأقصى، عبر وجود شرطة تحمي المقتحمين، ومحاكم تشرّع لهم وتسهيلات لوجستية للاقتحام.

وشدد على ضرورة وجود مخطط عربي إسلامي مقابل المخطط الإسرائيلي، “فلا يجب ترك الفلسطينيين في الساحة لوحدهم”.

وواصل مئات المستوطنين، الأربعاء، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة لليوم الثالث على التوالي، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان إن 776 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى صباحًا على شكل مجموعات.

ودعت جماعات يمينية إسرائيلية لتكثيف اقتحامات المسجد بمناسبة “عيد العُرش” اليهودي، الذي بدأ الاثنين ويستمر أسبوعًا.

المشهد المقدسي

وقال بكيرات إنه يمكن قراءة المشهد المقدسي وبالذات المسجد الأقصى من خلال مسارين، الأول مسار الاحتلال الذي يحاول أن يجعل الأقصى عبارة عن مركز للتراث اليهودي والصلاوات، بالإضافة إلى فرض إحلال بشري عبر القسوة والعنف.

وأضاف أن دولة الاحتلال تحرض المجتمع الإسرائيلي على تلك الاقتحامات للحصول على الأصوات في الانتخابات القادمة.

وسهلت الحكومة الإسرائيلية عملية اقتحام الأقصى، كما أنها زادت من مداهماتها في الضفة الغربية في الأشهر القليلة الماضية مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.

وأما المسار الثاني، وفقًا لبكيرات، فهو المسار المقدسي الفلسطيني الذي يرى أن القدس هي العاصمة، وأن الأقصى غير قابل للقسمة والتفاوض، وأن الرواية القرآنية هي الحقيقية وأن الهوية عربية وتاريخية.

ومنذ عام 2003، تسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد دون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية التي تطالب بوقف الاقتحامات.​​​​​​​