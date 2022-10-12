تشييع جثمان شاب فلسطيني استشهد برصاص الاحتلال شمال الخليل (فيديو)

شيّع الفلسطينيون في مخيم العروب شمال الخليل، الأربعاء، جثمان الشهيد الشاب أسامة محمود عدوي (18 عامًا)، الذي قتل برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في المخيم.

وأظهرت تسجيلات متداولة تجمعًا كبيرًا خارج المستشفى أثناء خروج جثمان الشهيد، حيث هتفوا له ولفلسطين وللمقاومين.

وقال والد الشهيد في مقابلة من أمام المستشفى إنه “يدعو الله أن يتقبل ابنه شهيدًا، وأن تتآلف قلوب الفلسطينيين في الضفة وغزة للوصول إلى التحرير”، فيما دعت والدته أن يرزقها الصبر في مصابها.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت عن استشهاد عدوي، الأربعاء “بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي الحي في البطن، خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب شمالي الخليل جنوبي الضفة الغربية”.

واستخدم الجيش الإسرائيلي خلال المواجهات الرصاص الحي والأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المتظاهرين الفلسطينيين.

واستشهد أكثر من 100 فلسطيني من الضفة الغربية هذا العام معظمهم منذ أواخر مارس/آذار عندما شنت إسرائيل عملية عسكرية، وارتفعت وتيرة الاقتحامات على المناطق والقرى الفلسطينية.





ودعت فصائل ونشطاء فلسطينيون، الأربعاء، إلى هبة جماهيرية في الضفة الغربية لمساندة أهالي مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

ومنذ مساء السبت، تقتحم القوات الإسرائيلية شعفاط بشكل متواصل، وتفرض حصارًا خانقًا وإغلاقًا شديدًا عليه، بحثًا عن عدي التميمي (22 عامًا)، الذي تقول إنه نفّذ السبت عملية إطلاق نار على حاجز قرب المخيم أسفر عن مقتل مجندة وإصابة حارس أمن بجروح وصفت بالخطيرة.​​​​​​​

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء الثلاثاء، الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي إلى “الدخول إلى المخيم والاطلاع على حجم المعاناة التي يكابدها اللاجئون فيه، والعمل على السماح لهم بمغادرة المخيم والدخول إليه بحرية”.