كاميرا توثق محاولة سرقة تبرعات جمعها فلسطينيون لصالح اللاجئين السوريين (فيديو)

وثّقت كاميرا مراقبة محاولة سطو مسلح فاشلة على أموال حملة تبرعات للاجئين السوريين، جمعها فلسطينيون يعيشون داخل مناطق الخط الأخضر التي تسيطر عليها إسرائيل.

وأعلن الشاب جبر حجازي -من بلدة طمرة بمنطقة الجليل- عن جمعه تبرعات بقيمة 150 ألف دولار لدعم اللاجئين السوريين، إلا أنه بعد الإعلان عن الحملة والمبلغ الذي جمعه قام مجهولون مسلحون بالهجوم على بقالته ومحاولة سرقة المبلغ.

وخرج حجازي في تسجيل مصور شرح فيه ما جرى، وقال إنه كان يودع أموال التبرعات التي تصل إليه تباعًا في البنك، ولم يستطيع المجهولون الحصول على أي شيء من مبلغ التبرعات.

وأوضح أنهم قاموا بسرقة مبلغ بسيط من أموال البقالة التي يملكها.

وأطلق فلسطينيون حملة إغاثة لساكني المخيمات في شمال غربي سوريا لإنشاء قرية من المنازل الإسمنتية، ولاقت انتشارًا واسعًا بين الفلسطينيين في القدس المحتلة وعموم الأراضي الفلسطينية.

ووصلت قيمة التبرعات إلى 5 ملايين شيكل (نحو مليون و700 ألف دولار أمريكي) إذ تبرع رجال بالأموال ونساء بالحلي وحتى الأطفال تبرعوا كذلك.