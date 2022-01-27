وسط أجواء من البهجة.. القدس تكتسي حلة بيضاء مع التساقط الكثيف للثلوج (فيديو)

اكتست مدينة القدس الشرقية بحلة بيضاء بعد تساقط كثيف للثلوج على المدينة البارحة طوال ساعات الليل وصباح اليوم الخميس.

وبدأ تراكم الثلوج في أنحاء المدينة بما فيها المسجد الأقصى، أمس الأربعاء، ثم غطّت المباني والشوارع بحلة بيضاء في فجر الخميس.

وسارع الفلسطينيون لالتقاط الصور واللهو بالثلج في ساعات الليل، ولكن وجودهم ازداد بشكل ملحوظ منذ ساعات صباح الخميس.

كما تدفق فلسطينيون إلى المسجد الأقصى لالتقاط الصور التذكارية في ساحاته.

(الأناضول)

وأغلقت المدارس أبوابها، وتوقفت حركة المواصلات العامة، بين أحياء في المدينة.

وتسببت الثلوج التي وصل ارتفاعها إلى نحو 20 سنتمترا، في إغلاق الكثير من الشوارع وخاصة داخل الأحياء.

فكاهة الثلج

لم تخلُ الأجواء الباردة من حس الفكاهة لدى المواطنين المقدسيين، حيث انتشر تسجيل لفلسطيني وهو ينهر أحد العاملين في المدينة عن إزالة الثلوج من الشارع بطريقة فكاهية.

وقال للعامل “لماذا تزيل الثلج؟ يمكنك النزول من مركبتك وشرب الشاي أو القهوة في منزلي بدلا من إزالة الثلوج التي لم نراها منذ سنين طويلة”.

شاب مقدسي يمازح سائق جرافة "يا زلمة ليش تكبوا الثلج.. من عام 1550 لشفناه"#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/ePEycmF6F1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 27, 2022

واصلوا الليل بالنهار ابتهاجا في الثلج .. أجواء من الفرحة في باب العامود هذه الأثناء pic.twitter.com/xCJcSKrfsz — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 27, 2022

الاحتلال يعكّر صفو الثلج

وكان فلسطينيون قد اتهموا الشرطة الإسرائيلية بـ”تنغيص فرحتهم” بتساقط الثلوج، من خلال اعتقال العديد من الشبان الذين خرجوا إلى الشوارع للّهو.

وقال شهود عيان إن قوات الشرطة الإسرائيلية لاحقت، مساء الأربعاء، الفلسطينيين في منطقة باب العامود وأطلقت عليهم قنابل الصوت.

وفي حي الطور، في المدينة، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 14 شابا، بحجّة إلقاء كرات الثلج والحجارة على سيارات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في تصريح مكتوب إنها اعتقلت 22 فلسطينيا خلال ساعات الليل بالمدينة.