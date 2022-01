موقع عبري يكشف فحوى لقاء مسؤول فلسطيني بوزير خارجية إسرائيل

كشف موقع عبري، مساء الثلاثاء، عن فحوى لقاء جمع قبل يومين وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد.

وقال الشيخ في حديث مع موقع (واللا)، إن لقائه مع لابيد “كان إيجابيا للغاية وفتح الباب أمام زيادة الاتصالات بين إسرائيل والفلسطينيين”.

وأضاف “نريد أن يظل هذا الباب مفتوحا للمضي قدما في المستقبل لاستئناف المفاوضات أيضا”، بحسب المصدر نفسه.

ومنذ عام 2014، توقفت عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان وتنصلها من مبدأ “حل الدولتين”.

وجرى اللقاء بين لابيد والشيخ، مساء الأحد، بمنزل الأول في تل أبيب واستمر قرابة الساعة، وذلك لأول مرة منذ تولي الوزير الإسرائيلي منصبه في يونيو/تموز الماضي، بحسب الموقع العبري.

وقال الشيخ إنه نقل خلال الاجتماع رسالة إلى لابيد من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعرب فيها الأخير عن إيمانه “بإمكانية التوصل لحل سياسي مع إسرائيل من خلال المفاوضات ويرى أن هناك أهمية كبيرة لأفق سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين”.

وزاد الشيخ “لقد أوضحت للوزير لابيد أنه من المهم أن يكون هناك أفق سياسي بيننا وبين الإسرائيليين.. صحيح أننا نتحدث عن قضايا الأمن والاقتصاد والأمور المدنية، لكن من المهم أن تكون هناك مظلة سياسية لكل ما نقوم به، وبدون ذلك، سيكون الوضع صعبا للغاية”.

ولفت أن لابيد أبلغه علم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بالاجتماع ولم يعارضه.

وأكد المسؤول الفلسطيني أن لابيد أبدى دعمه وتأييده إجراءات وزير الدفاع بني غانتس لتعزيز السلطة الفلسطينية.

وتابع الشيخ “ناقشنا أيضا بعض القضايا السياسية الأخرى لكني لا أريد الخوض في التفاصيل”، مشيرًا أنه أثار مع لابيد “مسألة هجمات المستوطنين العنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية”.

واستطرد قائلا في السياق نفسه “كما أثار لابيد قضية الدعوى الفلسطينية ضد إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي”.

وفي مايو/أيار 2018 قدمت فلسطين رسميا، طلب إحالة لمحكمة الجنايات الدولية لملف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار الوزير الفلسطيني أنه بحث أيضا مع لابيد “حالة الائتلاف الحاكم في إسرائيل والتطورات السياسية داخل منظمة التحرير الفلسطينية والوضع في العالم العربي والعلاقات مع الولايات المتحدة”.

وزاد الشيخ قائلا “كان هناك اجتماع ايجابي يمكن البناء عليه واتفقنا على عقد اجتماعات متابعة”.

ولم يعلق مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي على تصريحات الشيخ للموقع العبري.

ومساء الأحد، قال الشيخ في تغريدة على تويتر: “التقيت مساء اليوم وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد” من دون أن يحدد مكان اللقاء.

وتابع: “تباحثنا بعدة قضايا سياسية ومسائل ثنائية، وأكدت على ضرورة وجود أفق سياسي بين الطرفين يرتكز على الشرعية الدولية.

I met this evening with Israeli Foreign Minister Yair Lapid and we discussed several political and bilateral issues. I have highlighted the need for a political horizon between the two parties based on #international legitimacy https://t.co/YAN9VqebOc

