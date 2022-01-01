تقارير حقوقية: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 8000 فلسطيني خلال 2021

قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية، الجمعة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل نحو 8000 فلسطيني خلال عام 2021، بينهم أكثر من 1300 قاصر و184 امرأة.

وذكر التقرير أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021 نحو 4600 أسير.

وصدر التقرير عن مؤسسات هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضّمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة- القدس.

وأوضح التقرير أن من بين الأسرى 34 فتاة من القُصر، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين نحو 160 طفلا، وبلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 500 معتقل إداري، وبلغ عدد المعتقلين من نوّاب المجلس التشريعي الفلسطيني في دورته الأخيرة 9 معتقلين.

وأضاف أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال وصل قرابة 600 أسير، بينهم 4 أسرى مصابون بالسرطان، و14 أسيرا على الأقل مصابون بأورام بدرجات متفاوتة، بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (81 عاما)، وهو أكبر الأسرى سنا.

ووصل عدد شهداء الحركة الأسيرة بحسب التقرير إلى 227 شهيدا، إضافة إلى مئات من الأسرى المحررين الذين استشهدوا نتيجة أمراض ورثوها من السجن.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل احتجاز جثامين 8 أسرى استشهدوا داخل السجون.

وقال التقرير إن عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد (مدى الحياة) وصل إلى 547 أسيرا، منهم أربعة أسرى صدرت بحقهم أحكام بالمؤبد خلال عام 2021.

وأوضح أن عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل عام 1993 هو 25 أسيرا، وأقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس المعتقلان منذ يناير/كانون الثاني 1983 بشكل متواصل.

كما أن الأسير نائل البرغوثي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، حيث دخل عامه الـ42 في سجون الاحتلال، منها 34 عامًا بشكل متواصل.