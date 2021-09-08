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“عظامها مكشوفة وتتنفس من فهما فقط”.. شقيقة الأسيرة “جعابيص” تروي معاناتها (فيديو)

تعاني إسراء من حروق في الوجه والجسد (تونس أفريقيا)
تعاني إسراء من حروق في الوجه والجسد (تونس أفريقيا)
8/9/2021-|آخر تحديث: 9/9/202112:27 AM (مكة المكرمة)

تداول فلسطينيون مقطع فيديو لمنى جعابيص شقيقة الأسيرة الفلسطينية إسراء جعابيص تتحدث فيه عن حالة شقيقتها الصحية ومعاناتها وضرورة الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عنها.

وقالت منى إن عظام إسراء أصبحت مكشوفة بسبب بتر في أصابعها، كما أنها تتنفس عن طريق الفم فقط منذ 6 سنوات.

وأضافت أن شقيقتها بحاجة إلى علاج لحالة التقيح التي تعاني منها، كما تحتاج عيناها للعلاج بعد إصابتها إثر اندلاع النيران في سيارتها عام 2015 قبل اعتقالها.

وأشارت إلى أن التأخير في علاج إسراء سيفاقم معاناتها.

وطالب مغردون عبر وسم #أنقذوا_إسراء بضرورة الإفراج عن إسراء بشكل عاجل وتقديم العلاج المناسب لها وإنهاء معاناتها.

وتعد حالة إسراء الجعابيص من بين أكثر الحالات صعوبة وخطورة من بين الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، إذ تعاني من تشوهات حادة في جسدها بسبب تعرضها لحروق خطيرة أصابت 60% من جسدها.

كما تعاني إسراء (36 عاما) من سياسة الإهمال الطبي المتعمد وحرمانها من تلقي العلاج اللازم وإجراء العمليات الجراحية العاجلة اللازمة لحالتها.

واندلعت النيران في سيارة كانت تقودها إسراء بالقرب من حاجز شرق القدس المحتلة بعد أن انفجرت الوسادة الهوائية داخل المقود، لتطلق عليها قوات الاحتلال النار قبل أن تعتقلها بتهمة محاولة تنفيذ عملية دهس.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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