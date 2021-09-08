“عظامها مكشوفة وتتنفس من فهما فقط”.. شقيقة الأسيرة “جعابيص” تروي معاناتها (فيديو)

تداول فلسطينيون مقطع فيديو لمنى جعابيص شقيقة الأسيرة الفلسطينية إسراء جعابيص تتحدث فيه عن حالة شقيقتها الصحية ومعاناتها وضرورة الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عنها.

وقالت منى إن عظام إسراء أصبحت مكشوفة بسبب بتر في أصابعها، كما أنها تتنفس عن طريق الفم فقط منذ 6 سنوات.

وأضافت أن شقيقتها بحاجة إلى علاج لحالة التقيح التي تعاني منها، كما تحتاج عيناها للعلاج بعد إصابتها إثر اندلاع النيران في سيارتها عام 2015 قبل اعتقالها.

وأشارت إلى أن التأخير في علاج إسراء سيفاقم معاناتها.

وطالب مغردون عبر وسم #أنقذوا_إسراء بضرورة الإفراج عن إسراء بشكل عاجل وتقديم العلاج المناسب لها وإنهاء معاناتها.

إسراء فقدَت 8 أصابع وتعاني مِن تشوُهات وحروق بالغة الْتهمَت أكثر من 60% من جسدها، بعد اندلاع حريق في سيارتها شرقي القدس. إسراء تُـ قا وم المَوت في سجون الاحتلال الإسرائيلي. #انقذوا_اسراء_جعابيص #SaveIsraa pic.twitter.com/yA9QJcsEFm — Layal Jradi • ليالـ جرادي (@layalKjradi) September 8, 2021

#انقذوا_اسراء_جعابيص لا تنسوا أختكم إسراء ولا تنسوا إخوانكم المضربين في سجون الاحتلال بعضهم دخل مرحلة الخطر الصحي #اضراب_الحرية ولا تنسوا إخوانكم المطاردين #نفق_الحرية ولا تنسوا #القدس وأهم شيء لا تنسوا أن الله على نصرنا لقدير — 𓂆🇵🇸 المشّاء ابن حيفا (@Rd_pales) September 8, 2021

قضية الاسيرة اسراء الجعابيص لازم ما تكون تريند بعدين ينتهي التضامن

لازم تستمر المعركة طالما الاسيرة بتتألم بزنزانتها وما بتشوف ضوء الشمس

السجان بيعذبها نفسيا بأنه بيوريها وجها بالمراية بشكل مستمر وبيوهمها انها مش خاطرة على بال احد حتى اهلها..فما تخذلوها.#انقذوا_اسراء_الجعابيص pic.twitter.com/Tp5J36To3D — Mohammed S AL-Namee 🇵🇸 (@moh_namee) September 7, 2021

وتعد حالة إسراء الجعابيص من بين أكثر الحالات صعوبة وخطورة من بين الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، إذ تعاني من تشوهات حادة في جسدها بسبب تعرضها لحروق خطيرة أصابت 60% من جسدها.

كما تعاني إسراء (36 عاما) من سياسة الإهمال الطبي المتعمد وحرمانها من تلقي العلاج اللازم وإجراء العمليات الجراحية العاجلة اللازمة لحالتها.

واندلعت النيران في سيارة كانت تقودها إسراء بالقرب من حاجز شرق القدس المحتلة بعد أن انفجرت الوسادة الهوائية داخل المقود، لتطلق عليها قوات الاحتلال النار قبل أن تعتقلها بتهمة محاولة تنفيذ عملية دهس.