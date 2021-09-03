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فلسطين|قطاع غزة

غزة.. انتشال جثامين 3 فلسطينيين فقدوا داخل أنفاق حدودية مع مصر (فيديو)

3/9/2021-|آخر تحديث: 4/9/202112:07 AM (مكة المكرمة)

قالت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الجمعة، إن فرق الإنقاذ انتشلت جثامين 3 أشخاص من باطن الأرض (نفق) في المنطقة الحدودية مع مصر.

وقال متحدث وزارة الداخلية إياد البُزُمْ في بيان “انتشلت فرق الإنقاذ، عصر اليوم، جثامين ثلاثة مواطنين من باطن الأرض (نفق) في المنطقة الحدودية جنوب محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، بعدما فُقدت آثارهم مساء أمس الخميس”.

وأوضح البزم أنه “تم نقلهم إلى المستشفى، وتستكمل الأجهزة المختصة إجراءاتها في متابعة الحادث”.

ولم تتضح على الفور أسباب وفاة الفلسطينيين الثلاثة إذ لم يصدر عن الجهات الرسمية في غزة أو مصر أي تعقيب فوري على الحادث.

وتضم المنطقة الحدودية بين غزة ومصر عددًا من الأنفاق التجارية التي يستخدمها الفلسطينيون لإدخال البضائع، في محاولة للتغلب على الحصار المفروض على القطاع منذ 15 عاماً.

لكن السلطات المصرية عمدت منذ 2013 إلى تدمير عدد كبير من هذه الأنفاق من دون أن يُعرف العدد المتبقي منها.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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