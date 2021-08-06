حماس تدعو لتصعيد المقاومة.. تشييع جثمان فلسطيني استشهد خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس (فيديو)

شيع مئات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، جثمان شاب استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات شمال الضفة الغربية المحتلة.

وانطلق موكب تشييع جثمان عماد دويكات (38 عامًا) من مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس تجاه بلدة بيتا جنوب المدينة، مسقط رأسه.

وألقت عائلة الشهيد نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه قبل أن يُصلى عليه ويوارى الثرى في مقبرة القرية.

لحظة إصابة الشهيد الفلسطيني #عماد_دويكات برصاص الاحتلال في بلدة #بيتا شمالي الضفة pic.twitter.com/9ZqD6Jqb0A — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 6, 2021

ورفع المشاركون في الجنازة العلم الفلسطيني ورايات الفصائل الفلسطينية ورددوا هتافات منددة بممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

واستشهد دويكات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب “جبل صبيح” التابع لبلدة بيتا، خلال تفريق الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي سابق “استشهاد دويكات عقب إصابته في صدره برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات شهدتها بلدة بيتا جنوب نابلس، ونقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي في حالة حرجة”.

تصعيد المقاومة ضد إسرائيل

بدورها، دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى تصعيد المقاومة في الضفة الغربية ردًا على الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان لعبد اللطيف القانوع الناطق باسم الحركة عقب استشهاد دويكات برصاص جيش الاحتلال.

وقال القانوع “ارتقاء الشهيد عماد دويكات وسبقه العديد من الشهداء الأبطال يتطلب تصعيد المقاومة بمختلف أشكالها في كل أرجاء الضفة الغربية ردا على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا”.

وأضاف “ستظل دماء الشهداء الأبرار وقودا لاستمرار مسيرة نضال شعبنا ضد المحتل الصهيوني”.

ولفت القانوع إلى أن “أبناء شعبنا الفلسطيني يثبتون أن مواجهة الاحتلال واستدامة الاشتباك معه خيارهم، وهو الذي يجبره على وقف جرائمه المستمرة بحق شعبنا”.

وتشهد بلدة بيتا احتجاجات شبه يومية رفضا لإقامة بؤرة استيطانية على أراضٍ فلسطينية خاصة تقع على جبل صَبيح.

وارتفع عدد الشهداء من بلدة بيتا إلى 6 شهداء منذ بدء المواجهات على جبل صبيح في مايو/أيار الماضي.

ورغم إخلاء جيش الاحتلال للمستوطنين من البؤرة، في 2 يوليو/تموز الماضي، إلا أن الفلسطينيين واصلوا احتجاجاتهم رفضا لإبقائها تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية ويطالبون بإعادة الأراضي إلى أصحابها.

وينظّم الفلسطينيون كل جمعة مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل في عدد من القرى والبلدات بالضفة.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف إسرائيلي في مستوطنات الضفة بما فيها القدس المحتلة ضمن 164 مستوطنة و124 بؤرة استيطانية.

حرائق قرب حدود غزة

في السياق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 4 حرائق اندلعت، اليوم الجمعة، في مناطق قريبة من حدود قطاع غزة يُعتقد أنها نتجت عن “بالونات حارقة” أُطلقت من القطاع.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 4 حرائق اندلعت في مناطق قريبة من حدود قطاع غزة.

وأضافت “نتجت الحرائق عن بالونات حارقة”.





ولم يتم تسجيل إصابات نتيجة الحرائق التي أشارت إذاعة الجيش إلى أنه تم إخمادها.

ولم يصدر أي بيان عن شرطة الاحتلال الإسرائيلية بشأن الحرائق، كما لم تعلن أي جهة في غزة مسؤوليتها عن مطلق “البالونات”.

وسبق لحكومة الاحتلال أن قالت إنها ستتعامل مع البالونات الحارقة كما تتعامل مع القذائف الصاروخية.

وخلال الأسابيع الأخيرة قصف جيش الاحتلال على الأقل مرتين أهداف في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة من غزة.