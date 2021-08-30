قُتل برصاص فلسطيني.. وفاة قنّاص إسرائيلي أُصيب قبل 9 أيام عند حدود غزة (فيديو)

أُعلن في إسرائيل، اليوم الإثنين، وفاة جندي من جيش الاحتلال، أُصيب قبل 9 أيام عند حدود قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن بارئيل شموئيلي (21 عاما) توفي متأثرا بجروح بالغة أُصيب بها.

وكانت مشاهد مصورة قد أظهرت فلسطينيا وهو يطلق النار من مسدسه على الجندي، عبر ثغرة في الجدار الإسمنتي المحيط بقطاع غزة، أثناء قيام الجندي بقنص متظاهرين فلسطينيين.

وكان الفلسطينيون يتظاهرون في الذكرى السنوية الـ 52 لإحراق المسجد الأقصى.

وأصيب 41 متظاهرا فلسطينيا، برصاص القناصة الإسرائيليين في ذلك اليوم كما أستشهد اثنان منهم في وقت لاحق (بينهما طفل) متأثرين بجراحهما.

وآنذاك، وردا على إصابة القناص، شنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي غارات على مواقع تتبع لحركة حماس ردا على إصابة “شموئيلي”.

#عاجل .. مشاهد حصرية لحظة محاولة سحب سلاح أحد جنود الاحتلال المحصنين خلف الجدار الفاصل شرق غزة قبل قليل . pic.twitter.com/hKOvwOlJFH — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) August 21, 2021

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء الأحد، إصابة 18 متظاهرا فلسطينيا، جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على مظاهرة قرب حدود القطاع رفضا لحصار إسرائيلي متواصل منذ 15 عاما.

وقالت الوزارة في بيان “أصيب 18 فلسطينيا شرق مخيم جباليا شمالي القطاع”.

وأوضحت أن “من بين الإصابات إصابة واحدة بالرصاص الحي وصفت بالمتوسطة، فيما باقي الإصابات بقنابل الغاز المسيل للدموع وشظايا ووصفت بالطفيفة”.

من مسافة صفر.. شاب فلسطيني يطلق النار بمسدس على قناص إسرائيلي في مواجهات شرقي قطاع #غزة pic.twitter.com/xfEtCIetCa — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) August 22, 2021

وأمس الأحد، تواصلت لليوم الثاني مظاهرات ليلية تُسمى بـ”الإرباك الليلي” قرب الحدود بين غزة وإسرائيل رفضا للحصار المستمر على القطاع.

ويعيش في غزة أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعا معيشية صعبة للغاية؛ بسبب حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات التشريعية في 2006.

#عاج القناة 13 العبرية: مصرع القناص "بارئيل شموئيلي" الذي أصيب قبل 9 أيام عند حدود غزة. pic.twitter.com/Vo39WfaQ5x — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 30, 2021

وتزامنا مع تواجد الشباب المحتجين في المناطق الحدودية، ألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق منطقة “أبو صفية” المحاذية للسياج الحدودي.

و”الإرباك الليلي” هو مسيرات ليلية تنظمها مجموعات شبابية قرب حدود غزة مع إسرائيل، وتستخدم القنابل الصوتية وتشعل إطارات مركبات، بهدف إزعاج جيش الاحتلال وسكان المستوطنات المتاخمة للحدود.