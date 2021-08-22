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فلسطين|قطاع غزة

الاحتلال يقصف غزة ويعزز قواته على حدود القطاع (فيديو)

لحظة قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لموقع في قطاع غزة (مواقع التواصل)
لحظة قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لموقع في قطاع غزة (مواقع التواصل)
22/8/2021-|آخر تحديث: 22/8/202111:42 AM (مكة المكرمة)

شنت مقاتلات إسرائيلية مساء السبت سلسلة غارات على عدة مواقع في قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته عند السياج الفاصل مع القطاع.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية 3 مواقع تابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية وسط القطاع وغربه .

وقصفت الطائرات بعدة صواريخ موقعاً بمنطقة النصيرات وسط القطاع، كما قصفت موقعين آخرين جنوبي مدينة غزة وغريها.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن “طائرات حربية أغارت على 4 مواقع لإنتاج وتخزين أسلحة تابعة لحركة ‎حماس في غزة”.

وقال أدرعي في تغريدة إن “الغارات جاءت ردا على أعمال الشغب العنيفة التي جرت في شمال القطاع والتي شملت عملية إطلاق نار من داخل غزة أدت إلى إصابة محارب في حرس الحدود.”

وأعلن الاحتلال ليل السبت ـ الأحد تعزيز قواته عند السياج الفاصل مع قطاع غزة وذلك على إثر التصعيد الحاصل على الحدود الجنوبية.

وقال جيش الاحتلال في بيان له: بناء على تقييم الوضع الأمني في جيش الدفاع تقرر تعزيز فرقة غزة بقوات إضافية.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الخاصة أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة الاستعداد في وحدات بطاريات القبة الحديدية تحسبًا لإطلاق صواريخ من قبل الفصائل الفلسطينية في غزة.

وأصيب 41 فلسطينيا أمس السبت بينهم مصور صحفي برصاص الجيش الإسرائيلي وقنابل الغاز المسيل للدموع قرب الحدود الشرقية لغزة خلال مشاركتهم في مهرجان الذكرى الـ 52 لحرق المسجد الأقصى.

بدورها أعلنت شرطة حرس الحدود الإسرائيلية إصابة أحد افرادها بجروح قاتلة، إثر إطلاق نار على السياج الحدودي شمالي قطاع غزة.

ووافق أمس السبت الذكرى الـ52 لإحراق المسجد الأقصى على يد المتطرف مايكل دنيس روهن.

ووقع الحادث في 21 أغسطس/ آب 1969 والتهمت النيران حينها كامل محتويات الجناح الشرقي للجامع القبلي في الجهة الجنوبية من المسجد بما في ذلك منبره التاريخي المعروف بمنبر صلاح الدين.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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من برنامج: المسائية

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