الاحتلال يقصف غزة ويعزز قواته على حدود القطاع (فيديو)

شنت مقاتلات إسرائيلية مساء السبت سلسلة غارات على عدة مواقع في قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته عند السياج الفاصل مع القطاع.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية 3 مواقع تابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية وسط القطاع وغربه .

وقصفت الطائرات بعدة صواريخ موقعاً بمنطقة النصيرات وسط القطاع، كما قصفت موقعين آخرين جنوبي مدينة غزة وغريها.

قصف عنيف.. استهداف طائرات الاحتلال لأهداف في قطاع غزة هذه الأثناء pic.twitter.com/QtmtUTw1IN — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 21, 2021

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن “طائرات حربية أغارت على 4 مواقع لإنتاج وتخزين أسلحة تابعة لحركة ‎حماس في غزة”.

وقال أدرعي في تغريدة إن “الغارات جاءت ردا على أعمال الشغب العنيفة التي جرت في شمال القطاع والتي شملت عملية إطلاق نار من داخل غزة أدت إلى إصابة محارب في حرس الحدود.”

شاهد| لحظة قصف طيران الاحتلال لموقع وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/T4FR6zGjjm — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 21, 2021

وأعلن الاحتلال ليل السبت ـ الأحد تعزيز قواته عند السياج الفاصل مع قطاع غزة وذلك على إثر التصعيد الحاصل على الحدود الجنوبية.

وقال جيش الاحتلال في بيان له: بناء على تقييم الوضع الأمني في جيش الدفاع تقرر تعزيز فرقة غزة بقوات إضافية.

فيديو يوثق لحظة قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لموقع في قطاع #غزة قبل قليل pic.twitter.com/gEIkzR0RyB — رضوان الأخرس (@rdooan) August 21, 2021

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الخاصة أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة الاستعداد في وحدات بطاريات القبة الحديدية تحسبًا لإطلاق صواريخ من قبل الفصائل الفلسطينية في غزة.

وأصيب 41 فلسطينيا أمس السبت بينهم مصور صحفي برصاص الجيش الإسرائيلي وقنابل الغاز المسيل للدموع قرب الحدود الشرقية لغزة خلال مشاركتهم في مهرجان الذكرى الـ 52 لحرق المسجد الأقصى.

هبة الشعب المحاصر نصرة للقدس ✌️ صور تُظهر الحشود الفلسطينية المشاركة في مهرجان "سيف القـ ـدس لم يُغمد" شرق غزة رفضا لابتزاز الاحتلال أهل غزة وتمسكا بالقدس والدفاع عنها في الذكرى الـ 52 لإحراق الأقصى pic.twitter.com/CSBtVblrR1 — معتز أبوريدة_غزة 𓂆 🇵🇸 (@Abuabraa2110198) August 21, 2021

بدورها أعلنت شرطة حرس الحدود الإسرائيلية إصابة أحد افرادها بجروح قاتلة، إثر إطلاق نار على السياج الحدودي شمالي قطاع غزة.

القناص الإسرائيلي الذي كان يستهدف المتظاهرين الفلسطينيين قرب حدود قطاع #غزة مساء اليوم باغته شاب فلسطيني وأطلق الرصاص نحو رأسه وهو الآن يصارع وجراحه حرجة.✌️✌️ الله أكبر ولله الحمد pic.twitter.com/T2ptgJF9gc — salama Juma (@sjuma885) August 21, 2021

ووافق أمس السبت الذكرى الـ52 لإحراق المسجد الأقصى على يد المتطرف مايكل دنيس روهن.

ووقع الحادث في 21 أغسطس/ آب 1969 والتهمت النيران حينها كامل محتويات الجناح الشرقي للجامع القبلي في الجهة الجنوبية من المسجد بما في ذلك منبره التاريخي المعروف بمنبر صلاح الدين.