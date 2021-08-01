“مشروع استيطاني كبير”.. مستوطنون يجرفون أراضٍ فلسطينية بالأغوار تمهيدا لمصادرتها

شرع مستوطنون إسرائيليون، مساء الأحد، بتجريف أراضٍ زراعية فلسطينية في الأغوار الشمالية، شرقي الضفة الغربية المحتلة، تمهيدا للاستيلاء عليها، وفق ناشط محلي.

وقال الناشط الحقوقي في الأغوار عارف دراغمة إن المستوطنين يعملون على تجريف وتسهيل أراضي في منطقة سهل موفية شمال خربة الحديدية بالأغوار الشمالية بواسطة الجرافات، تمهيدا للاستيلاء عليها.

وأضاف دراغمة أنه “حتى الآن، لم تعرف مساحة الأرض التي يجري تجريفها من قبل المستوطنين، لأن الأعمال تتم في الليل لبسط نفوذهم على المنطقة وإخفاء الجريمة”.

وأكد أنه “إذا تم تجريف كامل الأرض البالغة مساحتها 100 دونم (الدونم 1000 متر مربع) والاستيلاء عليها، فإنه سيتم محاصرة حوالي 1000 دونم أخرى في محيطها”.

وشدد على أن ما يجري هو “مشروع استيطاني كبير” يجري في أراض فلسطينية.

ويتعرض الفلسطينيون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية لاعتداءات متكررة من المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بهدف الضغط عليهم وتهجيرهم من أراضيهم، بحسب مسؤولين فلسطينيين.

وتبلغ مساحة منطقة الأغوار نحو 1.6 مليون دونم، ويقطن فيها نحو 13 ألف مستوطن إسرائيلي في 38 مستوطنة، في حين يسكن نحو 65 ألف فلسطيني في 34 تجمعا.

ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس الشرقية أراضٍ محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات اليهودية هناك غير قانونية.