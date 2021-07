مسؤول دولي: يجب تصنيف المستوطنات الإسرائيلية كجرائم حرب

قال مايكل لينك مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الجمعة، إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يجب تصنيفها على أنها جرائم حرب.

وطالب لينك، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في جنيف، دول العالم بأن تكبد إسرائيل ثمنا “لاحتلالها غير المشروع”.

وقاطعت إسرائيل الجلسة إذ أنها لا تعترف بتفويض لينك ولا تتعاون معه.

وقال لينك إن المستوطنات تنتهك الحظر المطلق الذي يمنع أي قوة محتلة من نقل جزء من سكانها المدنيين إلى أرض محتلة، وبالتالي فإنها تندرج تحت تعريف جريمة حرب بموجب ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف أن “هذه النتيجة تلزم المجتمع الدولي… بأن يوضح لإسرائيل أن احتلالها غير المشروع وتحديها القانون الدولي والرأي العام الدولي لا يمكن ولن يستمر بلا ثمن”.

