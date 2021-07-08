سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير محمد سطيح بعد اعتقال 20 عاما (فيديو)

أفرجت سلطت الاحتلال الإسرائيلي عن الأسير الفلسطيني محمد سطيح بعد اعتقال دام 20 عاما.

وتداول مستخدمون وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظات المؤثرة لدى خروج سطيح من السجن ولقائه بأفراد عائلته.

كما تداولوا مقطع فيديو لقوات الاحتلال وهي تعترض موكب سطيح قرب مدينة الخليل بعد تحركه من سجن النقب في طريقه إلى مسقط رأسه في بلدة دير قديس قرب رام الله.

وقامت قوات الاحتلال بتمزيق صور سطيح التي كانت ملصقة على سيارات الموكب.

قوات الاحتلال تعترض موكب الأسير المحرر "محمد عيسى سطيح" بالقرب من الظاهرية جنوب الخليل عقب الإفراج عنه بعدَ اعتقالٍ دام 20 عاماً pic.twitter.com/7vPzIPvCXA — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 8, 2021

واعتقلت قوات الاحتلال سطيح عام 2001 وحكم عليه بالسجن 20 عاما بتهمة مقاومة الاحتلال.