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فلسطين|الأراضي الفلسطينية المحتلة

اتحاد الكرة الفلسطيني يندد بلعب برشلونة في القدس المحتلة.. ما القصة؟

نادي برشلونة الإسباني (غيتي)
نادي برشلونة الإسباني (غيتي)
5/7/2021

ندد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الإثنين، بقرار نادي برشلونة الإسباني خوض مباراة ودّية أمام نادي “بيتار” الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.

ودعا الاتحاد الفلسطيني النادي الإسباني، في بيا،  بإعادة النظر في اختيار المكان المقرر لإجراء المباراة.

وقال “نحترم حق اتحادات وأندية كرة القدم في لعب مباريات ودّية مع أي أندية تختارها، تحت مظلة أي اتحاد”.

وأضاف الاتحاد: “ولكن، ومن خلال لعب المباراة في الجزء المحتل من القدس، سيكون نادي برشلونة قد انتهك بشكل مباشر حقوق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، لأن القدس الشرقية لا تقع ضمن اختصاص اتحاد كرة القدم الإسرائيلي الذي ينتمي إليه نادي بيتار”.

وأشار البيان إلى أن الملعب المقرر إقامة المباراة عليه “شُيِّد على أنقاض قرية المالحة الفلسطينية المدمرة، والتي طردت إسرائيل جميع سكانها قسرا، وأجبرتهم على العيش في مخيمات اللاجئين”.

ويعتزم النادي الإسباني، خوض مباراة ودية مع نادي “بيتار” الإسرائيلي، يوم 4 من أغسطس/ آب القادم، في القدس الشرقية حسب بيان الاتحاد الفلسطيني.

و”بيتار القدس” من أكبر أندية القدس لكرة القدم، ويُعرف عن مشجعيه عنصريتهم ومعاداتهم للعرب والمسلمين، ورفضهم رؤية لاعبين عرب أو مسلمين ضمن صفوفه.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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