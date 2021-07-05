صندوق نرويجي يصفي أصوله المالية في شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

أعلن (كيه إل بي) أكبر صندوق تقاعد نرويجي، اليوم الإثنين، أنه قام بتصفية أصوله في 16 شركة لعلاقاتها بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

ومن بين الشركات التي قام الصندوق بتصفية أصوله بها، شركة معدات الاتصالات العملاقة الأمريكية موتورولا وشركتي (ألتيس يوروب) و(ألستوم) الفرنسيتين.

وتدير شركة (كيه إل بي) للمعاشات التقاعدية أصولا بقيمة نحو 95 مليار دولار (حوالي 80 مليار يورو).

وقالت الشركة في بيان إن “موتورولا وغيرها من الشركات تواجه خطر التورط في انتهاكات للقانون الدولي في فلسطين المحتلة”.

وأكدت أن “بيع (الأصول) في موتورولا سوليوشنز كان قرارا مباشرا على خلفية دورها الرقابي في الأراضي المحتلة”، مشيرة إلى أن الشركة توفر برامج تستخدم في مراقبة الحدود.

كما باعت “كيه إل بي” أصولها في شركات اتصالات تقدّم خدمات ضمن الضفة الغربية لأنها تساهم في جعل “المستوطنات مناطق سكنية جاذبة”.

وتشمل هذه الشركات (ألتيس يوروب) و(بيزك) و(سيلكوم إسرائيل) و(بارتنر كوميونيكيشنز).

ومن الشركات الأخرى المشمولة في الخطوة خمسة مصارف سهلت أو مولت بناء المساكن والبنية التحتية في الأراضي المحتلة، وكذلك مجموعات للهندسة والبناء بينها “ألستوم” الفرنسية.

ويصل إجمالي الأصول التي قام صندوق التقاعد النروجي بتصفيتها إلى 32 مليون دولار.

وأعلنت (كيه إل بي)، أواخر الشهر الماضي، سحب استثماراتها في الموانئ الهندية ومجموعة الخدمات اللوجستية (أداني بورتس) بسبب صلاتها بالمجلس العسكري في ميانمار.

وقالت كيران عزيز المحللة في (كيه ال بي) في بيان إن “الشركات تتحمل مسؤولية في احترام وحماية حقوق الانسان في كل الدول التي تعمل فيها، بمعزل عن احترام هذه الحقوق من قبل الدولة نفسها”.

وأضافت أن على “الشركات التي لديها أنشطة في مناطق نزاعات أن تبدي حذرا خاصا لتجنب أن تكون ضالعة في انتهاكات حقوق الإنسان وحماية الأفراد الضعفاء”.

واستبعد صندوق الثروة السيادية النروجي (الأكبر في العالم) العديد من الشركات في الماضي بسبب صلاتها بالمستوطنات الإسرائيلية.

وتأتي الخطوة بعدما نشرت الأمم المتحدة في، فبراير/شباط 2020، قائمة تضم 112 شركة تقوم بأنشطة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، ما يعد أمرا غير قانوني بموجب القانون الدولي.

ونددت الحكومة الإسرائيلية آنذاك بنشر القائمة التي تشمل شركات مثل (اير بي إن بي) و(إكسبيديا) و(موتورولا) و(تريب أدفايزر)، ووصفت الخطوة بأنها “معيبة”.