غضب فلسطيني بعد استشهاد معتقل وتدهور صحة أسير في سجون الاحتلال (فيديو)

حملت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية ما اعتبرته “إعدام” معتقل فلسطيني لديها.

وقال محمد حمادة الناطق باسم الحركة، اليوم الخميس، في بيان “نحمل الاحتلال مسؤولية إعدام عبده يوسف الخطيب التميمي من القدس”.

وأضاف “الخطيب قضى في مركز المسكوبية الإسرائيلي (بالقدس) بعد تعرضه للضرب المبرح من قبل شرطة الاحتلال أثناء تواجده في زنزانته”.

وأكد البيان أن “المعتقل لم يكن يعاني من أي أمراض مسبقة، ما يدحض رواية الاحتلال المفضوحة أن الشاب قضى نتيجة نوبة قلبية”.

وأمس الأربعاء، استشهد المعتقل الفلسطيني عبده الخطيب (43 عاما) خلال التحقيق معه في مركز المسكوبية الإسرائيلي بمدينة القدس المحتلة، عقب 3 أيام من اعتقاله بتهمة قيادة سيارة دون رخصة.

وعقب الحادثة، زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن الخطيب توفي بظروف طبيعية جراء نوبة قلبية، لكن عائلته ومؤسسات فلسطينية تعني بشؤون الأسرى دحضت هذه الرواية وأكدت تعرضه للتعذيب حتى الموت.

والخطيب من سكان مخيم (شعفاط) للاجئين بالقدس الشرقية وهو متزوج ولديه 4 أطفال وزوجته حامل.

وعمّت حالة من الغضب والاستنكار عبر المنصات الفلسطينية عقب إعلان استشهاد التميمي داخل مركز التحقيق الإسرائيلي.

وكانت عائلة التميمي أفادت، أمس الخميس، أن شرطة الاحتلال أبلغتهم وفاة ابنهم عبده بعد تعرضه لنوبة قلبية داخل زنزانته في “المسكوبية”.

واتهم مغردون الاحتلال بالتسبب في مقتل التميمي، مطالبين بضرورة فتح تحقيق للكشف عن الأسباب الحقيقية لوفاته وضرورة إشراف طبيب فلسطيني على تشريح جثته.

استشـ ـهاد عبده التميمي بعد #التعـذيب في سجن المسكوبية بالقدس بعد اعتـقاله قبل أيام.

الله يلعن الاحتلال

The martyrdom of Abdo Al-Tamimi after torture in Al-Maskobiya Prison in Jerusalem, after his arrest a few days ago.

God curse the occupation

#فلسطين #Palestine

— Abdelhakim N awad (@abdelhakim_awad) July 21, 2021