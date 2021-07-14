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إسقاط مسيرة إسرائيلية أثناء مواجهات مع فلسطينيين شمالي الضفة (فيديو)

إسقاط مسيرة إسرائيلية في مخيم الفارعة شمال الضفة الغربية (موافع التواصل)
إسقاط مسيرة إسرائيلية في مخيم الفارعة شمال الضفة الغربية (موافع التواصل)
14/7/2021-|آخر تحديث: 14/7/202108:05 PM (مكة المكرمة)

تداولت منصات فلسطينية مقطع فيديو وصور توثق سقوط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في مخيم الفارعة جنوبي طوباس شمالي الضفة الغربية، فجر اليوم الأربعاء.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الأربعاء، أن طائرة من دون طيار سقطت بسبب عطل فني في منطقة طوباس، خلال نشاط عملياتي، ولا تخوف من تسريب معلومات.

واندلعت مواجهات عنيفة في المخيم عقب اقتحام قوات الاحتلال له.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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