إسقاط مسيرة إسرائيلية أثناء مواجهات مع فلسطينيين شمالي الضفة (فيديو)

تداولت منصات فلسطينية مقطع فيديو وصور توثق سقوط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في مخيم الفارعة جنوبي طوباس شمالي الضفة الغربية، فجر اليوم الأربعاء.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الأربعاء، أن طائرة من دون طيار سقطت بسبب عطل فني في منطقة طوباس، خلال نشاط عملياتي، ولا تخوف من تسريب معلومات.

واندلعت مواجهات عنيفة في المخيم عقب اقتحام قوات الاحتلال له.

#فيديو | إسقاط طائرة مُسيّرة تتبع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، من قبل الشبان أثناء مواجهات في مخيم الفارعة جنوب #طوباس.#فلسطين pic.twitter.com/STcaqJtgDP — المقدسي للإعلام (@AlmakdesyMedia) July 14, 2021

صور: إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية أثناء مواجهات عنيفة في مخيم الفارعة قضاء طوباس. pic.twitter.com/LUDFK0SFet — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) July 14, 2021