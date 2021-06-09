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كتائب القسام تزف عريسا تزامن مروره مع عرض عسكري في غزة (فيديو)

9/6/2021-|آخر تحديث: 9/6/202107:40 PM (مكة المكرمة)

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تفاعل مقاتلين في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مع زفاف أحد الشباب في قطاع غزة.

وأظهر مقطع الفيديو مرور الزفة بجوار عرض عسكري لكتائب القسام، قبل أن يصعد العريس فوق إحدى الدبابات المشاركة في العرض وسط ترحيب من مقاتلي القسام وهتافات داعمة للمقاومة من الحضور.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة، نظمت فصائل المقاومة عدة عروض عسكرية في القطاع للتأكيد على قوتها واستمرارها في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك لتكريم عائلات الشهداء الذي سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأواخر الشهر الماضي، نظمت كتائب القسام العرض العسكري الثالث لها في مدينة رفح جنوب غزة. وشارك المئات من مقاتلي القسام في العرض وهم يحملون الأسلحة المتوسطة والخفيفة. كما عرضت القسام أسلحة وصواريخ استخدمتها في الرد على العدوان الإسرائيلي الأخير.

 

وفجر 21 مايوأيار الماضي، بدأ سريان وقف إطلاق نار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة والاحتلال الإسرائيلي.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية إجمالا عن 288 شهيدا بينهم 69 طفلا و40 امرأة و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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