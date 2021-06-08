شاب فلسطيني يزف من بيت صديقه الشهيد (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لانطلاق زفة شاب من قطاع غزة من بيت صديقه الشهيد.

ويظهر الفيديو وصول موكب العريس وأصدقائه إلى منزل الشهيد محمد شاهين الذي استشهد خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

ووعد محمد، قبل استشهاده، بأن ينطلق موكب عرس صديقه من منزله.

ويظهر المقطع والد محمد وهو يرحب بأصدقاء ابنه قائلا لهم إنهم جميعا محمد، وإن ابنه كان يستعد لحفل الزفاف واشترى ملابس لحضوره قبل أن يستشهد.

وانهار العريس باكيا بعد أن رأى صورة صديقه الشهيد حاضرة في زفافه.

مؤثر .. عريس يُزف من منزل صديقه #الشهيد

ووالد الشهيد : صب القهوة إن شاء الله أيامنا كلها فرح وسعادة، وكلكو محمد#غزة #ربيع_فلسطين pic.twitter.com/tYHhKckMhd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 8, 2021

وتسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في استشهاد 248 فلسطينياً، بينهم 66 طفلا و40 امرأة و17 مسنا وإصابة نحو ألف شخص بالإضافة إلى تدمير عدد كبير من المباني والممتلكات.