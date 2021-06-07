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تحليل لهآرتس: كيف أسهمت الحرب على غزة في التقارب بين مصر وقطر؟

وزير الخارجية المصري (يمين) مستقبلا نظيره القطري (يسار) (فيسبوك)
وزير الخارجية المصري (يمين) مستقبلا نظيره القطري (يسار) (فيسبوك)
6/6/2021-|آخر تحديث: 7/6/202101:56 AM (مكة المكرمة)

قال تحليل لصحيفة (هآرتس) الإسرائيلية إن الجولة الأخيرة من القتال بين إسرائيل وحركة حماس ساهمت في تعزيز التقارب في العلاقات بين مصر وقطر.

وأضاف التحليل أن هناك تناميا في تحسن العلاقات المصرية القطرية منذ قمة العلا في السعودية وحتى الآن.

وأشار إلى إعلان مصر تخصيصها مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة من منازل وبنية تحتية. كما أعلنت قطر أيضا عن تقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.

وذكر التقرير أن مصر وقطر تحاولان التوسط بين إسرائيل وبين حماس فيما يتعلق بتبادل الأسرى الموجودين لدى كل طرف.

وأضاف أن إسرائيل تصر على ربط ملف الأسرى بملف إعادة الإعمار وهو ما رفضته حماس رفضا تاما.

وذكر أن السؤال يكمن في الطرف الإسرائيلي الذي سيتم التفاوض معه، مشيرا إلى أن المفاوضات ستكون أول أمر جاد يواجه الحكومة الإسرائيلية الجديدة بزعامة نفتالي بينيت.

وأضاف التحليل أن ما قد يكون رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو قد اتفق عليه مع عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، لن يلزم بينيت بالضرورة، مشيرا إلى موقف الأخير الرافض لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال ومعارضته قرار مجلس الوزراء الإفراج عن 104 من الأسرى الفلسطينيين عام 2013 عندما كان يشغل منصب وزير المالية، وكذلك سعيه لسن تشريع يمنع عقد أية صفقات مشابهة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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