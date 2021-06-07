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الناشطة المقدسية منى الكرد تروي لـ”لجزيرة مباشر” تفاصيل اعتقالها على يد الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

6/6/2021-|آخر تحديث: 7/6/202112:08 AM (مكة المكرمة)

قالت الناشطة المقدسية منى الكرد لقناة الجزيرة مباشر إنها تعرضت للتهديد مرتين من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي خلال التحقيق معها.

وأوضحت منى في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر أن شرطيا هددها خلال فترة التحقيق الأولى وسألها عما إذا كانت سعيدة باعتقالها.

وأضافت أنها خرجت للاستراحة وأنها شاهدت شقيقها محمد خلال انتظارها فترة التحقيق الثانية، لكن شرطة الاحتلال منعتهما من الحديث سويا فاكتفيا بتبادل الإشارات.

وقالت إن شرطية أصرت على الذهاب معها إلى الحمام عندما طلبت ذلك خلال الاستراحة.

وذكرت أنها تعرضت للتهديد مرة أخرى قبل الإفراج عنها وأن الشرطي قال لها “احترمي نفسك” وطلب منها عدم الإشارة بعلامة النصر ولا أية إشارة أخرى.

بدوره، قال ناصر عودة محامي الشقيقين محمد ومنى إنه تم التحقيق معهما بتهمة المشاركة في أعمال شغب وأعمال قد تخل بالأمن العام.

وأوضح أن سلطات الاحتلال قد تستدعي منى ومحمد في وقت لاحق للتحقيق معهما.

وأضاف عودة أن الاتهامات الموجهة لمنى ومحمد هي اتهامات سياسية ولا توجد أسس ولا مواد قانونية لها وهي جزء من السياسة التي تتبعها سلطات الاحتلال مؤخرا لإسكات أي صوت للمؤثرين الذين ينقلون حقيقة ما يحدث للعالم.

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الناشطة منى الكرد، وذلك بعد ساعات من اعتقالها من منزلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

واقتادت شرطة الاحتلال منى إلى مركز شرطة صلاح الدين التحقيق معها كما تركت طلب استدعاء باللغة العبرية لأخيها محمد، الذي سلم نفسه في وقت لاحق إلى شرطة الاحتلال قبل أن تفرج عنه.

المصدر : الجزيرة مباشر

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