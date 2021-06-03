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الصليب الأحمر: مستعدون للوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشأن تبادل الأسرى

مارديني خلال زيارته إلى غزة (تويتر)
مارديني خلال زيارته إلى غزة (تويتر)
3/6/2021-|آخر تحديث: 3/6/202109:21 PM (مكة المكرمة)

أبدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر استعدادها للوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل تبادل الأسرى بين الجانبين.

وقال مدير عام اللجنة الدولية للصليب الأحمر روبير مارديني، اليوم الخميس، إنه أبلغ الطرفين استعداد المنظمة لأن تكون “وسيطا محايدا بينهما في حالة التفاوض لإجراء تبادل للمعتقلين أو للرفات البشرية”.

وأضاف مارديني -في بيان خلال ختام زيارته إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية- أن “للعائلات الحق في معرفة مصير أحبائهم والحزن والمضي قدما في الحياة”.

وتطرق مارديني في بيانه للأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة التي زارها أمس الأربعاء.

وقال مارديني إن جيلا كاملا من شباب غزة “قد نشأ وهو لا يعرف سوى الحدود المغلقة والجولات المتكررة من الأعمال العدائية”.

وأضاف أنهم “بحاجة إلى بصيص أمل وإلى مستقبلٍ يتطلعون إليه”.

وأوضح مارديني في بيانه أنه واجه “الأسئلة ذاتها في القدس اليوم: ما هو مستقبل الشباب الفلسطيني الذي يعيش تحت أطول احتلال عسكري في التاريخ الحديث؟”.

وذكر أن تركيز المنظمة سينصب الآن على تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا في غزة، مشيرا إلى توجيه نداء أولي لرفع ميزانية المنظمة بمقدار 10 ملايين فرنك سويسري (نحو 11.1 مليون دولار) لتلبية تلك الاحتياجات.

وتحتفظ حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأربعة إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014، بينما دخل الآخران غزة خلال السنوات الماضية.

وفي المقابل، تعتقل إسرائيل نحو 4650 فلسطيني، بينهم 39 امرأة ونحو 180 قاصرا، حسب نادي الأسير الفلسطيني.

وأكدت حركة حماس رفضها ربط ملف تبادل الأسرى بملف إعادة إعمار قطاع غزة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الفترة ما بين 10 و21 مايو/أيار الماضي، عن استشهاد وجرح المئات، وتدمير واسع في الوحدات السكنية والبنى التحتية في القطاع.

المصدر : الجزيرة مباشر

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