حماس تعلق على افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الثلاثاء، افتتاح إسرائيل سفارتها في العاصمة الإماراتية أبو ظبي “يعكس إصرار الأخيرة على الخطيئة القومية التي ارتكبتها بالتطبيع”.

وقال بيان للناطق باسم الحركة حازم قاسم إن “افتتاح سفارة للكيان الصهيوني في أبو ظبي، يعكس إصرار الإمارات على الخطيئة القومية التي ارتكبتها بتوقيعها لاتفاق التطبيع”.

وأضاف قاسم “تزامن افتتاح السفارة مع عملية الهدم بحي سلوان في القدس، يؤكد ما نحذر منه دائما بأن اتفاقات التطبيع ستشجع الاحتلال على تصعيد عدوانه ضد شعبنا ومقدساته”.

الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم (حماس)

افتتاح السفارة الإسرائيلية

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد افتتح سفارة بلاده في أبو ظبي اليوم الثلاثاء.

واعتبر لابيد، افتتاح السفارة “لحظة تاريخية”، وهو أول وزير إسرائيلي يزور الإمارات منذ تطبيع العلاقات بين البلدين العام الماضي.

وقال “نقف هنا اليوم لأننا اخترنا السلام على الحرب، والتعاون على الصراع”، وأضاف “ما نقوم به هنا اليوم، ليس نهاية الطريق، إنه البداية”.

وقال لابيد “الشرق الأوسط بيتنا. لن نذهب إلى أي مكان، نحن هنا لنبقى”، داعيا الدول العربية إلى الاعتراف بإسرائيل.

وأثار افتتاح سفارة تل أبيب في الإمارات غضبًا واسعًا لدى الرأي العام العربي من تصاعد التطبيع تزامنًا مع تهويد الأراضي الفلسطينية وإجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالهدم والتهجير والاعتقالات والاعتداءات خاصة بالقدس المحتلة.

تصعيد إسرائيلي

وفي وقت سابق الثلاثاء، هدمت الشرطة الإسرائيلية محلا تجاريا في حي البستان بعد اقتحام عشرات من عناصر الشرطة للحي.

وقال شهود عيان إن قوات الشرطة أطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيلة للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط تجاه المواطنين الذين تصدوا للقوات الإسرائيلية.

ووقعت 4 دول هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب اتفاقيات لإقامة علاقات مع إسرائيل بوساطة أمريكية عام 2020 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.