البث الحي
فلسطين|الأراضي الفلسطينية المحتلة

خاض إضرابا مفتوحًا عن الطعام.. الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن القيادي بالجهاد الإسلامي خضر عدنان (فيديو)

خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية (مواقع التواصل الاجتماعي)
خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية (مواقع التواصل الاجتماعي)
28/6/2021-|آخر تحديث: 28/6/202106:36 PM (مكة المكرمة)

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية، بعد إضراب عن الطعام دام 25 يومًا رفضًا للاعتقال “الإداري”.

وقال عدنان (43 عاما) في تصريحات للصحفيين، فور الإفراج عنه من سجن الجلمة الإسرائيلي (شمال) إنه “حقق نصرا على الاحتلال الإسرائيلي”.

وندد عدنان بالممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، وقال “ماضون وصامدون في مواجهة هذا الاحتلال”.

وأعلن عدنان الإضراب عن الطعام، فور صدور قرار باعتقاله إداريا لمدة شهر، عقب اعتقاله من قبل قوات الاحتلال، في 29 من مايو/ الماضي.

وعلّق القيادي في الجهاد الإسلامي الإضراب بتاريخ 23 من يونيو/ حزيران الجاري، بعد قرار إسرائيلي بعدم تمديد اعتقاله الإداري.

والاعتقال الإداري حبس بأمر عسكري إسرائيلي دون لائحة اتهام لمدة تصل 6 أشهر قابلة للتمديد.

وسبق لعدنان أن خاض إضرابا عن الطعام استمر 66 يوما عام 2012، وتمكّن فيه من انتزاع قرار بالإفراج عنه.

كما خاض إضرابين عن الطعام في 2015 لمدة 52 يوما وفي 2018 لمدة 59 يوما، احتجاجا على اعتقاله الإداري.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 5300 فلسطيني بينهم 40 أسيرة و250 طفلًا وقرابة 520 معتقلا إداريا وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

استقالة مذيعة فلسطينية على الهواء.. وكاميرا مراقبة ترصد عملية اعتقال نزار بنات والاعتداء عليه (فيديو)

أعلنت المذيعة الفلسطينية إريكا زيدان استقالتها صباح اليوم الإثنين من قناة (موال) المحلية بعدما طلبت إدارة القناة منها عدم تناول ما يجري من احتجاجات في الشارع الفلسطيني منذ وفاة الناشط نزار بنات.

28/6/2021

يوم واحد على تنفيذ الهدم.. دعوات فلسطينية للتصدي لمحاولات التهجير من حي البستان في القدس

تصدر وسما أنقذوا_سلوان وأنقذوا_حي_البستان التفاعلات عبر المنصات الفلسطينية تزامناً مع اقتراب موعد هدم منازل المقدسيين في حي البستان ببلدة سلوان في القدس المحتلة، والذي يضم 124 وحدة سكنية.

26/6/2021

“الشعب يريد إسقاط النظام”.. تشييع حاشد لجثمان المُعارض الفلسطيني نزار بنات (فيديو)

شارك الآلاف بالضفة الغربية المحتلة في تشييع جثمان الناشط والمعارض الفلسطيني نزار بنات المعروف بانتقاده للسلطة الفلسطينية والذي توفي، أمس الخميس، خلال اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطينية.

25/6/2021

مقطع فيديو يكشف الحادث.. مركز حقوقي إسرائيلي يتهم الاحتلال باغتيال فلسطيني داخل سيارته (شاهد)

اتهم مركز حقوقي في إسرائيل شرطة الاحتلال باغتيال شاب فلسطيني في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، دون أن يشكل خطرا على أحد نافيا صحة الرواية الحكومية التي تزعم قتله خلال محاولة اعتقاله.

24/6/2021
المزيد من فلسطين

انتهاء مهلة الاحتلال لهدم منازل في حي سلوان

(الجزيرة)

اعتداء قوات أمن فلسطينية على مظاهرة في رام الله

(الجزيرة)

دعوات فلسطينية للتصدي لمحاولات التهجير من حي البستان في القدس

(الجزيرة)

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل حفيدتي الشهيد عمر القاسم

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

انهيار صحفية مقدسية باكية عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال (فيديو)

الصحفية زينة الحلواني بكت عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال

غرس قلما في رقبته.. ناشط معارض يطعن نفسه خلال جلسة محاكمته (فيديو)

شاهد: فتاة تهاجم دبا لإنقاذ كلابها

ركضت هيلي نحو الدب ودفعته فسقط من على الجدار (مواقع التواصل)

شاهد: طائرة بدون طيار “توثق لحظة تحطمها” داخل بركان في أيسلندا