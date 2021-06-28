خاض إضرابا مفتوحًا عن الطعام.. الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن القيادي بالجهاد الإسلامي خضر عدنان (فيديو)

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية، بعد إضراب عن الطعام دام 25 يومًا رفضًا للاعتقال “الإداري”.

وقال عدنان (43 عاما) في تصريحات للصحفيين، فور الإفراج عنه من سجن الجلمة الإسرائيلي (شمال) إنه “حقق نصرا على الاحتلال الإسرائيلي”.

#شاهد اللحظات الأولى للإفراج عن الشيخ خضر عدنان من سجون الاحتلال بعد اضراب دام 25 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري pic.twitter.com/qst6YcNv2H — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 28, 2021

وندد عدنان بالممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، وقال “ماضون وصامدون في مواجهة هذا الاحتلال”.

وأعلن عدنان الإضراب عن الطعام، فور صدور قرار باعتقاله إداريا لمدة شهر، عقب اعتقاله من قبل قوات الاحتلال، في 29 من مايو/ الماضي.

وعلّق القيادي في الجهاد الإسلامي الإضراب بتاريخ 23 من يونيو/ حزيران الجاري، بعد قرار إسرائيلي بعدم تمديد اعتقاله الإداري.

والاعتقال الإداري حبس بأمر عسكري إسرائيلي دون لائحة اتهام لمدة تصل 6 أشهر قابلة للتمديد.

وسبق لعدنان أن خاض إضرابا عن الطعام استمر 66 يوما عام 2012، وتمكّن فيه من انتزاع قرار بالإفراج عنه.

كما خاض إضرابين عن الطعام في 2015 لمدة 52 يوما وفي 2018 لمدة 59 يوما، احتجاجا على اعتقاله الإداري.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 5300 فلسطيني بينهم 40 أسيرة و250 طفلًا وقرابة 520 معتقلا إداريا وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.