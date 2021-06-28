بدعوى حملها آلة حادة.. شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فتاة فلسطينية (فيديو)

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم الإثنين، فتاة فلسطينية عند حاجز قلنديا وسط الضفة الغربية المحتلة، بدعوى أنها كانت تحمل آلة حادة في يدها، حسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن “فتاة فلسطينية وصلت إلى حاجز قلنديا حيث يتمركز جنود حرس الحدود التابعين للشرطة الإسرائيلية وحراس أمن مدنيين وفي يدها آلة حادة”.

قوات الاحتلال تعتقل سيدة فلسطينية على حاجز قلنديا شمال مدينة القدس بزعم حيازتها سكين pic.twitter.com/E3NEvuq1GN — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 28, 2021

وأضافت أنه “تم اعتقال المشتبه بها واقتيادها للتحقيق من قبل حرس الحدود”.

من جانبها، أفادت قناة “كان” العبرية (الرسمية) بأن الفتاة الفلسطينية كانت تحمل “مبردا” في يدها لحظة اعتقالها على الحاجز الذي يربط بين مدينتي القدس ورام الله، ولم تصدر رواية فلسطينية بشأن الواقعة.

بزعم حيازتها سكين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل سيدة فلسطينية على حاجز #قلنديا شمال مدينة #القدس #ربيع_فلسطين pic.twitter.com/AEoIOi96fd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 28, 2021

وكانت الفلسطينية ابتسام كعابنة قد استشهدت، في 12 من يونيو/حزيران الجاري، عند حاجز قلنديا بعد إطلاق شرطة الاحتلال الإسرائيلي النار عليها بدعوى أنها “كانت تحمل سكينا”.

وأطلقت قوات الاحتلال آنذاك النارعلى السيدة كعابنة، وتركهتا ممددة على الأرض دون تقديم الإسعاف لها، ولم تسمح بدخول سيارة إسعاف الهلال الأحمر حتى لفظت أنفساها الأخيرة.

وخلال السنوات الأخيرة أطلقت قوات الاحتلال النار من مسافة قريبة و”بدم بارد” على العديد من المواطنين الفلسطينيين على الحواجز المنتشرة بالضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد عدد كبير منهم بدعوى أنهم كانوا يحاولون تنفيذ هجمات.

وتؤكد تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، أن غالبية ادعاءات قوات الاحتلال غير صحيحة، وأنها أطلقت الرصاص على العديد من الفلسطينيين دون أن يشكلوا لها أي تهديد، ما يعكس استمرار الاحتلال في سياسة الاستهداف المباشر للفلسطينيين والاستخدام المفرط للقوة.

وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها نحو 5300 فلسطيني بينهم 40 أسيرة و250 طفلا وقرابة 520 معتقلا إداريا وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.