دولة جديدة تنقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس المحتلة

نقلت دولة هندوراس سفارتها إلى القدس المحتلة، اليوم الخميس، بعد عقود من عملها في مدينة تل أبيب لتصبح رابع دولة تنقل سفارتها إلى المدينة.

وحضر حفل تدشين السفارة رئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز ووزير الخارجية ليساندرو روساليس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لبيد.

وقال هيرنانديز: “أنا هنا اليوم مع وفدنا لتدشين سفارة هندوراس في القدس العاصمة الأبدية لإسرائيل”.

وأضاف: “أتمنى بصدق أن يحافظ الرئيس القادم لهندوراس، بغض النظر عن الحزب الذي ينتمي إليه، على هذا القرار. سأقاتل من أجل هذا”.

وقال بينيت إن حضور هيرنانديز لافتتاح السفارة دليل على “الصداقة العميقة والعلاقة” بين الدولتين.

وشكر بينيت لهندوراس “وقوفها الدائم إلى جانب إسرائيل في المحافل الدولية” ودفعها الثمن في بعض الأحيان.

"Your arrival to inaugurate the Honduran Embassy in Jerusalem, the reopening of the Israeli Embassy in Tegucigalpa and the cooperation agreement we just signed, are an additional indicatIon of the abiding friendship and deep link between Israel and Honduras, under your leadership pic.twitter.com/bxN7kbLeZm

— PM of Israel (@IsraeliPM) June 24, 2021