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طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مواقع للمقاومة شمال قطاع غزة (فيديو)

ألسنة لهب تتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية شمال قطاع غزة (رويترز)
ألسنة لهب تتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية شمال قطاع غزة (رويترز)
17/6/2021-|آخر تحديث: 18/6/202101:18 AM (مكة المكرمة)

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على أهداف عدة شمال قطاع غزة، مساء أمس الخميس.

وقالت مراسلة الجزيرة مباشر إن الطائرات قصفت موقعا للمقاومة الفلسطينية في بيت لاهيا شمال القطاع.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الطائرات استهدفت موقع الإدارة المدنية شرق جباليا شمال قطاع غزة بعد قصفه من طائرة استطلاع.

وأضافت أن الغارات استهدفت أيضًا أرضا زراعية بصاروخ من طائرات الاستطلاع شمال غرب غزة.

ونقلت عن وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرات من أسراب عدة شاركت في الغارات.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن سقوط ضحايا أو مصابين في القصف.

وقال مراسل الجزيرة إن صافرات الإنذار دوت في مجمع مستوطنات شاعر هنيغف المتاخمة للحدود مع غزة.

وفي وقت سابق الخميس، بعثت إسرائيل رسالة إلى حركة حماس مفادها أنه في حال عدم توقف إطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه أراضيها، فستكون هناك جولة عسكرية جديدة.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية الخاصة، أن الوفد الإسرائيلي الموجود في القاهرة حاليًا، بعث الرسالة إلى حماس عبر الاستخبارات المصرية.

وقصفت طائرات الاحتلال، فجر الأربعاء، عددا من المواقع في قطاع غزة وذلك للمرة الأولى منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل في 21 مايو/أيار الماضي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته هاجمت أهدافا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة من القطاع على جنوب إسرائيل وقال في بيان إنه “مستعد لكافة السيناريوهات بما فيها تجدّد القتال”.

وأسفر العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة عن سقوط 259 شهيدًا، بينهم 66 طفلا و40 امرأة و17 مسنًا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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