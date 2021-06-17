العثماني يستقبل هنية ويؤكد دعم المغرب للقضية الفلسطينية (فيديو)

وصل وفد من حركة حماس يترأسه إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة إلى العاصمة المغربية الرباط، الأربعاء.

وجاءت زيارة وفد حماس للمغرب بدعوة من حزب (العدالة والتنمية) قائد الائتلاف الحكومي.

وقال رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني وأمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي إن الدعوة لحركة حماس “تأتي في سياق الموقف المغربي الثابت من دعم الشعب الفلسطيني ونضاله حتى ينال حقوقه”.

وأضاف العثماني خلال لقائه هنية أن المغرب يعتبر القضية الفلسطينية قضيته هو أيضا.

وأكد أن حزب العدالة والتنمية مثل كل المغاربة سيظل مساندا لنضال الشعب الفلسطيني ورافضا لانتهاكات الاحتلال ضده.

وأوضح العثماني أن الحزب وجه الدعوة لقيادة حماس لزيارة المغرب قبل ستة أشهر من الآن.

صور وصول وفد #حماس بقيادة #إسماعيل_هنية إلى مطار محمد الخامس في #المغرب 🇲🇦، وكان في استقباله نائب الأمين العام ل #حزب_العدالة_والتنمية سليمان العمراني pic.twitter.com/j1uIJlbfYK — حزب العدالة والتنمية PJDMAROC (@PJDofficiel) June 16, 2021

بدوره أعرب هنية عن سعادته بالزيارة، التي تعد هي الأولى له إلى المغرب.

وقال هنية إن المقاومة الفلسطينية لم ولن تسكت على انتهاكات الاحتلال واعتداءاته ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن هناك مهام كثيرة للقيام بها بعد النصر الذي حققته المقاومة أمام الاحتلال مؤخرا.

وأكد أن “العلاقة بين المغرب وفلسطين ليست علاقة طارئة أو آنية أو مصلحية”.

ووصل هنية إلى الرباط على رأس وفد يضم 12 من قيادات وأعضاء المكتب السياسي للحركة الفلسطينية، بينهم موسى أبو مرزوق وعزت الرشق وحسام بدران وخليل الحية.

وقال حزب (العدالة والتنمية) في بيان إن وفد (حماس) سيجري مباحثات مع قيادة الحزب بشأن مستجدات القضية الفلسطينية وسبل دعمها.

وأوضح أن برنامج الوفد “يتضمن لقاءات مع بعض الأحزاب السياسية الوطنية”.