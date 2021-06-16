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لحظة إطلاق الرصاص على شاب في عرابة داخل الخط الأخضر (فيديو)

تم نقل الشاب إلى المستشفى لتلقي العلاج (مواقع التواصل)
تم نقل الشاب إلى المستشفى لتلقي العلاج (مواقع التواصل)
16/6/2021-|آخر تحديث: 17/6/202112:12 AM (مكة المكرمة)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق الرصاص على شاب قرب المسجد القديم في بلدة عرابة داخل الخط الأخضر.

ويظهر المقطع قيام ملثمين بإطلاق الرصاص على أحد الأشخاص ثم الهروب بسيارتهم وهم يشهرون الأسلحة.

 

وأطلق أحد الملثمين النار على الرجل من داخل سيارة ليحاول الأخير الفرار ولكنه اصطدم بسيارته التي ترجّل منها قبل لحظات وسقط على الأرض.

وبعد أن ابتعدت سيارة المهاجمين عدة أمتار نزل منها شخص وأطلق النار على الرجل وهو على الأرض مرة أخرى فيما نزل شخص آخر مشهرا سلاحه مهددا.

وقال مستخدمون لمواقع التواصل إنه تم نقل الشاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وذكرت مواقع صحفية أن الرجل أصيب بجروح بين متوسطة وخطيرة.

وأضافوا أن الحادث وقع قرب المسجد القديم في المدينة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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