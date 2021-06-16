لحظة إطلاق الرصاص على شاب في عرابة داخل الخط الأخضر (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق الرصاص على شاب قرب المسجد القديم في بلدة عرابة داخل الخط الأخضر.

ويظهر المقطع قيام ملثمين بإطلاق الرصاص على أحد الأشخاص ثم الهروب بسيارتهم وهم يشهرون الأسلحة.

إصابة شاب بجراح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة عرابة اليوم. pic.twitter.com/yLDw466T5F — الجرمق (@aljarmaqnet) June 16, 2021

وأطلق أحد الملثمين النار على الرجل من داخل سيارة ليحاول الأخير الفرار ولكنه اصطدم بسيارته التي ترجّل منها قبل لحظات وسقط على الأرض.

وبعد أن ابتعدت سيارة المهاجمين عدة أمتار نزل منها شخص وأطلق النار على الرجل وهو على الأرض مرة أخرى فيما نزل شخص آخر مشهرا سلاحه مهددا.

لحظة إطلاق النار على شاب قرب المسجد القديم في بلدة #عرابة بـ #فلسطين نُقل على إثرها للمستشفى. #ربيع_فلسطين pic.twitter.com/6PTw4mHlGo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 16, 2021

وقال مستخدمون لمواقع التواصل إنه تم نقل الشاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وذكرت مواقع صحفية أن الرجل أصيب بجروح بين متوسطة وخطيرة.

وأضافوا أن الحادث وقع قرب المسجد القديم في المدينة.