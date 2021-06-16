لقاء فلسطيني بلا أحضان عبر ضفتي نهر الأردن بعد ربع قرن من الحرمان الإسرائيلي (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للقاء عائلات فلسطينية عبر ضفتي نهر الأردن بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

وتوثق المقاطع لقاء العائلات الفلسطينية عبر ضفتي نهر الأردن في منطقة (المغطس) حيث تقع الأراضي المحتلة إلى الغرب فيما تقع الأردن إلى الشرق.

ولم يقابل أفراد تلك العائلات بعضهم بعضا منذ فترات تصل بعضها إلى 20 عاما.

لحظات مؤثر ومشاعر جياشة.."نفسي أحضنك".. #ربا_السلايمة تلتقِ بأهلها لأول مرة منذ 11 عامًا بسبب سياسات الاحتلال العنصرية#لم_الشمل_حقي

تصوير: @HShaqrah pic.twitter.com/n4dOyByATP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 16, 2021

وتمنع سلطات الاحتلال إصدار بطاقة هوية أو ما يعرف بـ(لم الشمل) لنحو 50 ألف فلسطيني وهو ما يمنعهم من السفر إلى الخارج أو إلى الأردن للقاء عائلتهم التي تقيم هناك، كما تمنع الأردنيين من أصول فلسطينية من زيارة الأراضي المحتلة إلا بتصاريح خاصة ومعقدة ومقابل تكاليف باهظة.

وترفض سلطات الاحتلال الاعتراف بقانونية وجودهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشترط أن يكونوا موجودين في الضفة الغربية أو قطاع غزة إبان احتلالها لهما في يونيو/حزيران 1967.

ستوريز هشام أبو شقرة تقهر:') pic.twitter.com/5wT3RUyo6Y — سُهَادْ 𓂆 (@itsnotsuhad) June 16, 2021

وإذا تمكن أحدهم من الدخول إلى الأراضي المحتلة أو الانتقال من الضفة الغربية إلى غزة بتصاريح مؤقتة أو سياحية تعتبرهم “مقيمين غير شرعيين”، وفي حال اضطر بعضهم للسفر فإنه لا يستطيع العودة.

ووافقت سلطات الاحتلال على (لم شمل) آلاف العائلات الفلسطينية عقب تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، لكنّها عادت وأوقفت منح قرارات (لم الشمل) عقب تولي بنيامين نتنياهو منصب رئيس الوزراء عام 2009.