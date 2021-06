حماس: تصريحات وزير خارجية الإمارات ضدنا تتماشى مع الدعاية الصهيونية (فيديو)

أعربت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” عن رفضها لوصف وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد للحركة بأنها “إرهابية”.

وكتب حازم قاسم الناطق باسم الحركة عبر “تويتر” أن “تحريض وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد الدول الغربية على تصنيف حركة حماس كمنظمة إرهابية يتنافى مع قيم العروبة”.

وأضاف أن ذلك “يناقض كل المفاهيم القومية، ويتساوق مع الدعاية الصهيونية الفاشلة، ويصطدم مع توجهات الجمهور العربي الداعم للمقاومة في فلسطين”.

والأسبوع الماضي، قال وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان في حديث عن بعد مع موقع “اللجنة اليهودية الأمريكية”: “أنا متأكد من أن الجميع يعلم من هي هذه الكيانات المتطرفة العابرة للحدود؛ فعندما تنظر إلى جماعات مثل تنظيم القاعدة أو تنظيم داعش فإنه من السهل لمعظم المجتمع الدولي أن يتحدث عن هذين الكيانين”.

