500 صحفي أمريكي يطالبون وسائل الإعلام بالكشف عن قمع الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين

طالب أكثر من 500 صحفي في صحف ووسائل إعلام أمريكية بأن تعكس الأخبار والتقارير التي تقدمها تلك الوسائل حقائق الاحتلال الإسرائيلي وقمعه للفلسطينيين.

ودعا الصحفيون في خطاب مفتوح إلى إنهاء “إخفاء الاحتلال الإسرائيلي، والقمع الممنهج له للفلسطينيين” في إنتاج الأخبار في البلاد.

ووقع أكثر من 500 صحفي على الخطاب الذي حمل عنوان “رسالة مفتوحة حول تعامل وسائل الإعلام الأمريكية مع فلسطين”.

I'm proud to stand with more than 200 current and former journalists in calling for U.S. media to reform how we cover Israel/Palestine.

For decades, the reporting has obscured Israel's military occupation and system of apartheid.

We have to change. Nowhttps://t.co/scOJlIkMML

