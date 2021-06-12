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500 صحفي أمريكي يطالبون وسائل الإعلام بالكشف عن قمع الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين

ألسنة اللهب تتصاعد بعد القصف الإسرائيلي جنوب قطاع غزة (رويترز)
ألسنة اللهب تتصاعد بعد القصف الإسرائيلي جنوب قطاع غزة (رويترز)
12/6/2021-|آخر تحديث: 12/6/202108:02 PM (مكة المكرمة)

طالب أكثر من 500 صحفي في صحف ووسائل إعلام أمريكية بأن تعكس الأخبار والتقارير التي تقدمها تلك الوسائل حقائق الاحتلال الإسرائيلي وقمعه للفلسطينيين.

ودعا الصحفيون في خطاب مفتوح إلى إنهاء “إخفاء الاحتلال الإسرائيلي، والقمع الممنهج له للفلسطينيين” في إنتاج الأخبار في البلاد.

ووقع أكثر من 500 صحفي على الخطاب الذي حمل عنوان “رسالة مفتوحة حول تعامل وسائل الإعلام الأمريكية مع فلسطين”.

ومن بين الموقعين على الخطاب صحفيون من وسائل إعلام مثل الوشنطن بوست وول ستريت جورنال وتايم وبوسطن غلوب ولوس أنغليس تايمز.

وقال الخطاب إن وسائل الإعلام الأمريكية تخلت عن قيم مثل البحث عن الحقيقة ومحاسبة الأقوياء في الأخبار المتعلقة بإسرائيل وفلسطين.

وأضاف أن ما قدمته وسائل الإعلام الأمريكية من أخبار حجبت جوانب أساسية “للاحتلال العسكري الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري” تجاه الفلسطينيين.

وضرب الخطاب عدة أمثلة على ما يستخدم في وسائل الإعلام الأمريكية من مصطلحات مضللة مثل “إخلاء” عند الحديث على ما يحدث في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة حسب وصف الأمم المتحدة.

وأوضحت الرسالة أن “الأدلة على قمع إسرائيل الممنهج للفلسطينيين كثيرة جدا”، وطالبت بضرورة وضع حد لهذه الممارسات الصحفية السيئة التي دامت عقودا.

وأشارت إلى تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش في أبريل/نيسان الماضي الذي وثق ارتكاب السلطات الإسرائيلية جرائم ضد الإنسانية من خلال سياسات الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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