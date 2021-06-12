500 صحفي أمريكي يطالبون وسائل الإعلام بالكشف عن قمع الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين

طالب أكثر من 500 صحفي في صحف ووسائل إعلام أمريكية بأن تعكس الأخبار والتقارير التي تقدمها تلك الوسائل حقائق الاحتلال الإسرائيلي وقمعه للفلسطينيين.

ودعا الصحفيون في خطاب مفتوح إلى إنهاء “إخفاء الاحتلال الإسرائيلي، والقمع الممنهج له للفلسطينيين” في إنتاج الأخبار في البلاد.

ووقع أكثر من 500 صحفي على الخطاب الذي حمل عنوان “رسالة مفتوحة حول تعامل وسائل الإعلام الأمريكية مع فلسطين”.

I'm proud to stand with more than 200 current and former journalists in calling for U.S. media to reform how we cover Israel/Palestine. For decades, the reporting has obscured Israel's military occupation and system of apartheid. We have to change. Nowhttps://t.co/scOJlIkMML — Adam Elmahrek (@adamelmahrek) June 9, 2021

ومن بين الموقعين على الخطاب صحفيون من وسائل إعلام مثل الوشنطن بوست وول ستريت جورنال وتايم وبوسطن غلوب ولوس أنغليس تايمز.

وقال الخطاب إن وسائل الإعلام الأمريكية تخلت عن قيم مثل البحث عن الحقيقة ومحاسبة الأقوياء في الأخبار المتعلقة بإسرائيل وفلسطين.

وأضاف أن ما قدمته وسائل الإعلام الأمريكية من أخبار حجبت جوانب أساسية “للاحتلال العسكري الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري” تجاه الفلسطينيين.

وضرب الخطاب عدة أمثلة على ما يستخدم في وسائل الإعلام الأمريكية من مصطلحات مضللة مثل “إخلاء” عند الحديث على ما يحدث في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة حسب وصف الأمم المتحدة.

I'm proud to join 200+ journalists around the country in signing this open letter. U.S. news media needs to stop abandoning our values and "recognize that obfuscating Israel’s oppression of Palestinians fails this industry’s own objectivity standards." https://t.co/8uI69iTwUM — Nader Issa (@NaderDIssa) June 9, 2021

وأوضحت الرسالة أن “الأدلة على قمع إسرائيل الممنهج للفلسطينيين كثيرة جدا”، وطالبت بضرورة وضع حد لهذه الممارسات الصحفية السيئة التي دامت عقودا.

وأشارت إلى تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش في أبريل/نيسان الماضي الذي وثق ارتكاب السلطات الإسرائيلية جرائم ضد الإنسانية من خلال سياسات الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين.