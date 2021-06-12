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أنا كريم.. طفل فلسطيني يوزع العصائر على الفرق المصرية في غزة (فيديو)

الطفل الفلسطيني كريم الناطور (الجزيرة مباشر)
الطفل الفلسطيني كريم الناطور (الجزيرة مباشر)
11/6/2021

قال محمود الناطور، والد الطفل كريم صاحب مبادرة (أنا كريم) إن ابنه فكر في القيام بشيء بسيط للمساعدة في إعادة إعمار غزة وذلك عن طريق تقديم المشروبات الباردة لمن يعملون في هذا الأمر.

وبدأ الطفل الفلسطيني كريم الناطور توزيع توزيع العصائر والمشروبات الباردة على الفرق المصرية والفلسطينية التي تعمل في رفع أنقاض المباني المهدمة.

وقال كريم في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر إنه يتعاون مع عائلته وأصدقائه وجيرانه في تصنيع المشروبات وتوزيعها على العمال.

بدوره، ذكر محمود والد كريم للجزيرة مباشر أن ابنه فكر في القيام بشيء يتمكن من تنفيذه تناسب سنه وإمكانياته، مضيفًا أنه تبرع بكل ما يملك لتنفيذ مبادرته وأن العائلة ساعدته ودعمته في ذلك.

ودعا محمود الأهالي إلى مساعدة أبنائهم في تنفيذ مبادراتهم حسب قدراتهم وسنهم وعدم إرهاق أنفسهم بأمور ضخمة قد تعيقهم.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لكريم وهو يوزع المشروبات الباردة والعصائر على الفرق المصرية والفلسطينية العاملة في إعادة إعمار غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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