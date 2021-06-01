النجم البريطاني سايمون كاول يلغي مشاركته في النسخة الإسرائيلية من برنامج “إكس فاكتور” (فيديو)

أعلن النجم البريطاني سايمون كاول إلغاء مشاركته في النسخة الإسرائيلية من برنامج (إكس فاكتور).

ونقلت مجلة فارايتي عن الشركة المنتجة للبرنامج أن كاول ألغى مشاركته محكما في البرنامج “لأسباب شخصية”.

وأشارت إلى أن ممثلين من فريق كاول تحدثوا مع الشركة المنتجة عن “مخاوف مشروعة” بشأن مشاركته في العرض وذلك خلال فترة العدوان الإسرائيلي الأخيرة على غزة، ولكن حتى ذلك الوقت لم يكن كاول قد اتخذ القرار النهائي.

النجم البريطاني سايمون كاول يلغي مشاركته ببرنامج «إكس فاكتور إسرائيل» بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع #غزة pic.twitter.com/8ABZy2qKdK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 1, 2021

وذكرت وسائل إعلام مؤخرا أن كاول يشعر “بخيبة أمل ومرارة لعدم تمكنه من المشاركة لعدة أسباب”.

قبل فترة كنت بقرأ بالسيرة الذاتية للمحكم سايمون كاول، واكتشفت انه راح يحكم في برنامج المواهب الاسرائيلي، ومقدرش اوصف الشعور صراحة

اليوم، اعلن رسمياً انسحابه من التحكيم نتيجة الأحداث الأخيرة ❤ اوك مش اشي كبير، بس كل واحد بطريقته ❤ pic.twitter.com/ZG8yLNP1FC — Najlaa M. Jamie (@Najlaa_Jamie) May 31, 2021

مقدم البرامج ورجل الاعمال البريطاني " سايمون كاول " يقرر الغاء زيارته الى "اسرائيل " وعدم المشاركة في برنامج الفن "the x factor " بسبب الحرب على #غزة والاوضاع الامنية المتوترة وفق ما جاء في صحيفة يديعوت احرونوت العبرية.#إسرائيل_منظمة_إرهابية pic.twitter.com/wNfJmebuyi — ™تيسير البلبيسي (@Taysirbalbisi) May 30, 2021

مقدم البرامج ورجل الأعمال البريطاني "سايمون كاول" يقرر إلغاء زيارته إلى "الاحتلال" وعدم المشاركة في برنامج الفن "the x factor" بسبب الحرب على غزة وانتهاكات الاحتلال في القدس والشيخ جراح. جاء قرار "سايمون" بعد التغطية الكبيرة لجرائم الاحتلال عبر منصات التواصل الاجتماعي، pic.twitter.com/dMrcvGUMuK — MAZEN OMAR Y (@Mazen7222072) May 31, 2021

وتم الإعلان في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن توقيع كاول عقدا للعمل محكما في النسخة الإسرائيلية من برنامج إكس فاكتور المتخصص في الكشف عن المواهب في الغناء.