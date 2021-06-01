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النجم البريطاني سايمون كاول يلغي مشاركته في النسخة الإسرائيلية من برنامج “إكس فاكتور” (فيديو)

النجم البريطاني سايمون كاول (رويترز)
النجم البريطاني سايمون كاول (رويترز)
1/6/2021-|آخر تحديث: 1/6/202111:04 PM (مكة المكرمة)

أعلن النجم البريطاني سايمون كاول إلغاء مشاركته في النسخة الإسرائيلية من برنامج (إكس فاكتور).

ونقلت مجلة فارايتي عن الشركة المنتجة للبرنامج أن كاول ألغى مشاركته محكما في البرنامج “لأسباب شخصية”.

وأشارت إلى أن ممثلين من فريق كاول تحدثوا مع الشركة المنتجة عن “مخاوف مشروعة” بشأن مشاركته في العرض وذلك خلال فترة العدوان الإسرائيلي الأخيرة على غزة، ولكن حتى ذلك الوقت لم يكن كاول قد اتخذ القرار النهائي.

وذكرت وسائل إعلام مؤخرا أن كاول يشعر “بخيبة أمل ومرارة لعدم تمكنه من المشاركة لعدة أسباب”.

وتم الإعلان في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن توقيع كاول عقدا للعمل محكما في النسخة الإسرائيلية من برنامج إكس فاكتور المتخصص في الكشف عن المواهب في الغناء.

المصدر : الجزيرة مباشر

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